經部推動新創加速器、培育604家新創團隊 募資逾110億元

經濟部中小及新創企業署持續推動TAcc+（Taiwan Accelerator Plus）加速器計畫，推動新創發展。自2019年推動以來，已累積培育604家新創團隊，協助新創獲得超過新台幣110億元募資，成為台灣早期新創的重要加速平台。

中企署表示，新創團隊最艱辛的階段，就是從創新構想到商業驗證的關鍵過程。團隊不僅需要技術，更需要資金、市場、人脈與經驗等各項資源的支持。因此，中企署建構「Create」、「Propel」及「Scale」三階段新創培育，從早期創業構想到商業驗證、國際市場拓展，提供新創團隊不同成長階段所需資源。

中企署表示，在Create階段，協助早期團隊將創業想法與技術轉化為可行的商業計畫，並連結種子輪資金；在Propel階段，導入顧客驗證機制，推動產品或服務進入產業市場，建立可規模化商業模式，優化營運與市場導入策略，加速銜接A輪募資；Scale國際商務拓展階段，則結合海外據點與國際產業聚落資源，協助新創開拓國際市場、鏈結策略投資，實現企業規模化成長。

中企署日前舉辦TAcc+（Taiwan Accelerator Plus）加速器第十屆Create成果發表會，包括30家優質新創團隊，涵蓋人工智慧、太空科技、綠色科技及大健康等多元創新領域，充分展現新創團隊在加速培育後的成長成果。其中，「覓食顧問」從食材採購媒合平台出發，逐步拓展報價、物流及金流整合服務，建立企業間（B2B）金流支付商業模式，並布局美國市場；「數流科技」運用AI打造成果導向的智慧行銷工具，協助企業提升行銷效益；今年成立公司的「健腦夥伴」，開發AI認知評估與治療系統，協助認知功能早期篩檢及照護媒合，展現新創企業運用科技回應高齡社會需求的創新價值。

中企署指出，TAcc+加速器不僅提供創業課程，更透過實戰輔導及資源鏈結，陪伴新創完成從技術研發、產品驗證、商業模式建立到市場拓展的重要歷程，協助團隊提升募資能力、建立企業合作機會，並加速進軍國內外市場。透過政府、法人、創投、企業及國際創新網絡共同合作，打造完善的新創支持體系，讓更多具潛力的新創企業能夠快速成長。