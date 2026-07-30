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公益彩券大獎都是誰在領？財政部揭性別秘密

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025年公益彩券500萬元以上得主共421人，創近十年新高。聯合報系資料照
2025年公益彩券500萬元以上得主共421人，創近十年新高。聯合報系資料照

不少人都懷抱著「頭獎夢」，但究竟高額獎金都由哪些人抱回家？據財政部最新統計，2025年中獎金額500萬元以上的公益彩券得主共421人，創近十年新高，其中男性雖然仍占多數，但女性比重已攀升至近十年最高，為近十年最接近4成的一年。

統計顯示，2025年500萬元以上中獎人數共421人，較2024年的360人增加61人、增幅約16.9％，其中男性262人，占62.2％；女性159人，占37.8％。雖然男性仍是高額獎金得主的主力，但女性占比已創2016年至2025年間新高。

財政部官員解釋，這與台灣民眾購買公益彩券的性別比例有關，男性比女性更願意花錢買公益彩券，男女性別比例也差不多跟領獎的性別比例相當。

觀察近十年趨勢，男性領獎占比大多維持在六成以上，介於62.2％至68.5％之間；女性則約落在31.5％至37.8％，其中2019年男性占比達68.5%，為近十年最高，女性僅31.5％，到了2025年，男性占比降至62.2％，女性則升至37.8％，顯示男女領獎比例差距已有縮小趨勢。

彩券 性別 財政部

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