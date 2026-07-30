法人力挺力守前低股 下波反攻領頭羊

全球政經環境進入地緣政治升溫的新常態，台灣高資產族群與跨國台商的財富管理目標，正面臨一場「結構性升級」——資產管理不再只是追求短期投資報酬，而是建立跨市場、跨世代穩定運作的資本體系。 「亞洲資產管理中心高雄專區」啟動屆滿週年，交出亮眼的階段性成果。截至2026年6月底，已有58家金融機構進駐，形成涵蓋銀行、證券、投信投顧及保險等業別的完整金融服務體系。銀行已於專區服務高資產客戶6,214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7,281億元。 台北富邦銀行、富邦人壽及富邦證券積極響應亞洲資產管理中心政策，共同見證亞資專區成立一年來之推動成果。 圖／台北富邦銀行提供 行政院卓榮泰院長在金管會彭金隆主委及高雄市政府陳其邁市長陪同下，赴高雄出席「亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會」，展現政府推動變革的決心。北富銀總經理郭倍廷指出，亞資政策的核心在於「留才引資」，專區不僅成功引導海外台商將財富重心轉回台灣，更在市場上吹響了高階國際金融人才回流的號角。 然而，當第一階段商品與服務開放逐步到位，市場也開始思考下一個問題：台灣距離真正的亞洲資產管理中心，還差最後哪一塊拼圖？對此，金管會提及「跨境金融將是

2026-07-30 09:30