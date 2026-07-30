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改善K型經濟 學者建議取消當沖降稅：不應補貼不勞而獲的投機行為

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
淡江大學經濟系教授蔡明芳認為，寧可不要L型經濟，K型經濟是經濟發展必然現象。聯合報系資料照
淡江大學經濟系教授蔡明芳認為，寧可不要L型經濟，K型經濟是經濟發展必然現象。聯合報系資料照

台灣近年經濟表現佳，但K型經濟導致產業失衡嚴重，分配不均。立院今日召開「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，有學者表示，寧可不要L型經濟，K型經濟是經濟發展必然現象，不過學者也建議，政府不應補貼不勞而獲的投機行為，例如當沖降稅應該取消。

今日的公聽會邀請財政部、央行、經濟部等相關部會，以及學者專家與會討論。立委認為，真正可以平衡貧富差距的是稅制，建議對資產超過一定程度者開徵富人稅。學者則說，「K型經濟與L型經濟那個比較好？沒有K型經濟才要擔心，因為沒有好的產業拉住就會讓全數產業躺平。

財委會召委李彥秀指出，台灣雖有漂亮經濟成長，但不能只是集中少數產業，K型經濟擴大，AI一路向上，傳產卻原地踏步，「除了AI，其他產業都很悲哀」；她強調，股市創新高，不代表大家薪資都創新高，經濟成長率創新高，也不代表大家生活都有改善，當七成勞工薪資低於平均薪資，再漂亮數據都要檢討，不能只是追求經濟成長，而是要交出共享成長率的成績單。

國民黨立委賴士葆也指出，雖然經成長率很高，甚至高於對岸，但老百姓有感嗎？勞工平均薪資4.8萬元，但七成領不到，這就是K型經濟。他指出，受僱勞工勞動報酬占GDP（國內生產毛額）比重，日本、歐盟都高於五成，但台灣不到五成，經濟紅利最大受益者是資本家，受薪階級卻只看到物價不斷上漲，才會有股市小白「四貸同堂」現象。他說，真正以平穩貧富差距是稅制，如果不可能課證所稅，則應思考對資產超過一定程度富者課徵5%富人稅。

不過，淡江大學經濟系教授蔡明芳一上台就語出驚人「沒有K型經濟才要擔心」，他說，K型經濟是經濟發展常態，不同產業表現不一，同一產業不同企業也有不同表現。他說，國際貿易談的是比較利益，不可能既要自由貿易，又要產業均衡發展，如果沒有好的產業撐住，就會讓全數產業躺平，就像中國大陸如果沒有K型的上面產業，全部往下拉，就會變成L型，「是K型比較好，還是L型？」

蔡明芳表示，南韓K型產業更嚴重，南韓只有記憶體，台灣半導體則是供應鏈往外面慢慢擴張。任何國家產業要全數均衡發展都很困難，不能有某產業表現好，就要大家都均衡。不過他同意見民主經濟國家當然要擔心貧富差距，否則會造成社會不穩定，就如美國也有某些地區因為沒有稅收發展慢，就會出現治安問題。

對於如何解決分配不均問題，蔡明芳建議，政府不能鼓勵不勞而獲的投機行為，例如當沖降稅應該停止，這種當天買賣股票反而可以降稅，非常不合理。他說：「這類手段在股市一萬點、二萬點也許有需要，但到四萬點已達政策性目的，就應退場」，否則會加重民眾的相對剝奪感。其次，打擊炒房的選擇性信用管制，則應該持續。最後，政府應該透過加強公共服務、公共建設投資，讓經濟成長轉化為人民幸福感，而非只是短期發現金。

中經院第一所副研究員王國臣也說，除了追求產業平均，也要均富，千萬不要變成L型經濟。K型經濟的成因，除了因為AI浪潮崛起，台灣科技占有獨占優勢，創造K型往上產業外，第二個原因是中國產能過剩，擠壓各國傳產生存空間， 中國紅色供應鏈是K型往下的原因。

王國臣說，K型經濟的表徵，可能會因台灣半導體大量輸美，台美貿易逆差不斷擴大，未來美國可要求台灣輸入美國更多低階農工，造成傳產生存困難；其次，竹科或科技新貴可以更有能力消費，拉大貧富差距，甚至助長通膨；最後則是中小企業轉型困難。要改善K型經濟，必須重新定位傳產，要保留那些企業？對二代接班意願不高，政府應輔導企業退場，其二，厚實服務業，並讓金融業承接企業退場的辦公室等。

降稅 當沖 貧富

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