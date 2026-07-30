股票仍是核心配置 但高利率讓債券重新成資產配置要角

地緣政治風險仍在，加上政策與市場變數交織，法人建議，宜採取「股票掌握成長、債券兼顧收益」的股債雙布局策略，以股票作為資產配置核心，並搭配彈性現金流規劃，兼顧資本增值與生活需求。

路博邁投信副總裁戴君玫表示，市場仍須觀察聯準會（Fed）新任主席政策方向及全球政經變化，但企業獲利仍是推升股市最重要的動能。AI應用持續擴大，不僅美股七雄歷經修正後，本益比已由近五年平均31.2倍降至25.1倍，評價回歸合理，市場資金也開始由大型科技股擴散至非美及新興市場。

戴君玫建議，股票仍應作為核心配置。其中，台灣身處全球AI供應鏈關鍵位置，今年企業獲利預估成長上看40%，基本面明顯優於多數市場，AI趨勢正重新定義台股長線成長潛力。

除了股票之外，戴君玫指出，高利率環境也讓債券重新成為資產配置的重要角色。目前主要債券殖利率仍高於長期平均，高品質投資級債兼具收益與防禦價值，可望提供穩定票息；若未來降息循環啟動，還有機會同步受惠債券價格上漲帶來的資本利得。

針對今年投資人布局趨勢，「鉅亨買基金」投研部主管羅瑤庭表示，今年平台交易行為出現明顯轉變，股票基金申購金額年增216%，人均申購金額更首度超越債券基金。

羅瑤庭發現，平台50歲以上族群配置股票基金的比例同步提升。投資金額愈高的客戶，持有股票基金的比重也愈高，顯示無論一般投資人或高資產客戶，都更加重視股票資產的長期成長潛力。

羅瑤庭指出，另一項值得關注的現象是，近四成股票基金投資人過去曾投資配息型基金，反映投資人並非放棄現金流需求，而是開始追求兼顧資本成長與現金流的新投資模式。