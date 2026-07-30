男女平均所得差距 財政部統計2024年縮小至1.54倍

據財政部最新公布的性別統計年報，2024年男性平均每人所得新台幣75萬4172元，女性人均所得48萬9894元，性別差異倍數1.54倍，較前一年度的1.58倍縮小，為2016年有統計以來最低。

進一步觀察綜合所得稅各類所得，2024年執行業務所得男女差異高達1.83倍，男性平均每人所得24萬689元、女性13萬1237元，兩性差距顯著。男女薪資所得差距方面，2024年為1.39倍，男性平均每人所得為83萬9609元、女性為60萬4101元。

至於股利所得，2024年男女平均每人所得差異達1.7倍，男性平均每人所得17萬2297元，女性則為10萬1238元；以人數觀察，持有股利所得的男性共360.9萬人，低於女性的422.6萬人。

2024年各項所得中，退職所得仍是唯一平均每人所得「女高於男」的項目，男性為58萬1245元，女性為68萬2035元。

根據年報，2025年營利事業資本額落在10億元以上者有2824家，負責人、代表人或管理人是男性者，有2381家、占約84.3%，為女性者則有443家、占約15.7%，女性占比創有統計以來新高。

另財政部轄下8大公股銀行承作青年安心成家購屋優惠貸款方面，年報顯示，2025年撥貸戶數中以男性占54.1%、女性占45.9%，與往年差異不大。至於辦理青年創業貸款情況，總人數中男性占69.2%、女性占30.8%。