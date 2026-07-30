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人資系統廠商最新調查：企業人力招募面臨時間長、留任難二大挑戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
雲端人資系統廠商最新調查報告：企業人力招募面臨時間長、留任難二大挑戰。圖/鋒形科技提供
雲端人資系統廠商最新調查報告：企業人力招募面臨時間長、留任難二大挑戰。圖/鋒形科技提供

雲端人資管理系統廠商鋒形科技（Femas HR）發布《2026企業勞動力觀測》調查報告，點出企業面臨「找人變慢」與「留任變難」雙重挑戰，其中72.5%人事主管有感招募難度明顯提升、81.6%企業招募時間拉長、80.6%企業新進員工1年內就會跳槽，補足人才缺口已成為今年台灣企業共同面臨的難題。

這份調查報告共訪問109位中小企業人事主管與企業管理者，在勞動力結構持續變化下，中小企業首當其衝，調查結果指出，72.5%人事主管認為今年人才招募難度顯著提升，而面對招募困境，57.8%企業表示，雖然有感招募期變長，企業仍尚未採取明確的應變解方。

進一步分析發現，高達81.6%人事主管表示招募正職員工所需時間比過去更長；31.2%企業需多花1至2個月才能補齊人力，其中有17.4%企業甚至要超過3個月，長時間職缺空窗，不僅增加既有人員負荷，也可能拖累企業整體營運節奏。

即使完成招募流程，企業仍面臨報到率下降問題，65.1%人事主管表示，近1年來收到錄取通知(Offer)後選擇不來的求職者變多，導致招募實際報到率已不到9成，顯示企業投入大量招募成本、與理想人選交涉過後，仍有可能因為新人不來報到，導致成本持續消磨、未能順利招到企業所需人力，招募主管等同做白工。

此外，好不容易招募進來的人才，卻未必能長久留任，新人頻繁交接恐成為企業常態，調查顯示，80.6%企業都有「新進(正職)員工1年內辭職」狀況，其中更有32.1%人事主管有感，近3年招募的正職新人常常「不到半年」就離職。

是什麼原因讓年輕世代選擇快閃？實務第一線的主管觀察指出，35歲以下年輕員工離職前三大主因中，除了63.3%是因為「薪資福利或工時制度不符期待」外，「與主管或團隊溝通適應問題」竟高達45%，位居第二，另外亦有39.4%年輕人認為「管理制度或工作流程缺乏彈性」。

此外，有67.9%人事主管觀察到，近年愈來愈多年輕求職者(含應屆畢業生)傾向兼職、接案或多重工作(斜槓)，以累積收入，而非投入單一全職職涯，反映勞動市場工作型態正持續改變。

面對此一嚴峻局勢，鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻表示，從調查結果可以明確看出，年輕世代對工作期待已逐漸改變，當求職者傾向多工與彈性，而企業管理思維還停留以往模式，當然會覺得找人時間愈來愈長、人才愈來愈難留。

李佳鴻進一步指出，今年調查結果最值得關注的，不只是招募時間拉長，而是企業同時面臨「找不到人，也留不住人」的雙重挑戰，年輕人才除了薪資外，更重視制度彈性、主管以及團隊之間雙向且健康的溝通，企業真正競爭力，不再只是提供更高的薪資，而是打造新世代員工願意久待的工作環境。

當招募與留任同時成為挑戰，企業也開始重新思考管理策略，調查顯示，47.7%人事主管認為現階段最優先考慮導入的人資數位工具仍是考勤、薪資與企業系統的整合自動化，比例甚至超過導入單純AI工具，顯示企業可能已將焦點從「如何更快找到人」，轉向「如何提升管理效率、改善員工體驗，讓人才願意留下」。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊表示，從此次調查可以發現，許多HR並非不了解留才重要性，而是大量時間仍被薪資計算、考勤管理、假勤核對等行政作業占據，因此，數位化真正的價值，不是取代HR，而是讓HR從重複性行政工作中解放，把更多時間投入人才發展、組織溝通與管理制度優化，當企業能把行政效率做好，人事管理者才有餘裕把心力真正放回「人」身上。

人資 人力 時間

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