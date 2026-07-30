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推動信任金融 彭金隆盼金融業有 「2份財報」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會大力推動信任金融，主委彭金隆表示，期許金融業在經營上要有「兩份財報」的概念，一是傳統財務會計的資產負債表，另一個是衡量社會對其信任的資產負債表。他表示，金融業投入社會回饋可增加信任資產，反之，若產生社會大眾難以接受的事，則變成信任負債。

台灣金融服務業聯合總會、台灣金融研訓院昨舉辦「信任金融・共好未來」金融回饋交流論壇，國內十三家金控董事長與各金融公會理事長幾乎全員到齊。彭金隆致詞指出，「信任金融」這四字雖抽象，卻會成為金融業升級的重要方向。他說，企業獲利及成長，是看得到的枝葉，但支撐大樹成長的是地下看不到的根，例如社會信任；獲得客戶支持、社會信任及員工向心力，這些不會反映在財報，卻是決定金融業能走多遠、多強、多大的重要基礎；投資今天的社會信任，就是投資金融業的未來。

彭金隆表示，經營高層要提出建構社會信任的理念，落實於金融決策，並且長期實施；社會、客戶、員工是信任金融及金融大回饋的三大核心，讓金融業的專業與影響力能發揮更大的價值。

提及金融大回饋概念，彭金隆表示，政府期盼業者努力追求業績成長時，也能運用自身專業、社會影響力回應社會需求，形成好的循環，帶動政府可對金融業做更大幅開放，市場發展空間更大，社會得到更多好處，也提升金融業的社會信任。

金融總會理事長董瑞斌認為，金融回饋要做好，應朝更有策略性、長期性、制度性這些方向來改進，才能可長可久，除了董事會之外，也要能夠用專人專責方式來作，另外，在ＥＳＧ應該更加強Ｓ（社會責任）的對弱勢、偏鄉的回饋。金融研訓院董事長雷仲達則說，未來金融業應以更系統化、更長遠的方式，發揮金融專業與社會影響力，深化社會信任，建立金融與社會共榮的良性循環。

彭金隆表示，過去三年來金融三業穩定發展，去年稅前淨利達一兆多元，今年前五月稅前盈餘已超過七千五百億元，今年獲利有機會創新高，「金融業不只是業者的金融業，而是社會的金融業」。

彭金隆 財報 金融業

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