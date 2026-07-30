聽新聞
0:00 / 0:00

超商衝刺自助化 減少工作負擔

聯合報／ 記者林海／台北報導

缺工成為流通業的新常態，迫使業者由「勞力密集」走向「科技密集」，而ＡＩ、自助化就成為打造「少人化」流通模式的最大武器，其中自助化更是發展最快的重點。統一超7-ELEVEN表示，內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨，三大省力服務一年可減少工時近兩百萬小時。

全家也表示，目前全店已陸續導入自助結帳、電子支付、自助咖啡機及自助加熱等服務，讓顧客可依需求選擇更便利的消費方式，同時協助第一線夥伴提升作業效率，將人力投入於顧客服務及店舖經營等更具價值的工作，目前全台已有約七百間店舖導入自助微波設備、約一千七百間店舖提供自助結帳服務，並持續依商圈特性與消費需求逐步擴大導入。

萬家福與樂家康同樣也布局自助結帳，目前萬家福量販共四六○台、樂家康超市二六五台，特別是上下班尖峰時段與假日期間，緩解人力資源，平均一至兩位服務人員即可配置約十個機台支援，特別需求店例如外客居多的萬家福桂林店，自助結帳機台也是全台最多，達十七台同時運作，大大緩解收銀結帳的人力。

近年來發展快速的ＡＩ，也成流通業重要幫手。業者表示，ＡＩ並非取代人力，而是要降低勞務負擔。統一超指出，全台7-ELEVEN門市已全面導入ＡＩ訂貨系統，透過演算預測銷量、協助訂補貨，每店每年平均減少約三六五小時作業時間，搭配智能平板與一機兩用自助結帳等設備，降低工作負擔。

而萬家福後台端也有許多ＡＩ運用在各種配置與彙整的作業，如線上購物的「ＡＩ櫥窗」，透過定義活動雙向運行，從商品資料庫篩選符合活動的商品，畫面部分透過圖片生成器到活動氛圍產出，大幅減少以往檔期前許多準備作業。

全家 工作 7-Eleven

延伸閱讀

全聯深化OMO布局、四箭齊發 全電商力拚全年營業額50億元

揚秦三管齊下衝營運

超商搶500億中元節商機

全聯OMO布局四箭齊發！全電商拚營收50億元

相關新聞

缺工時代 零售業轉型打 「效率戰」

在少子化、高齡化的壓力下，台灣進入大缺工時代，過去流通業競爭的是展店速度、坪效與價格，現今人力成最稀缺資源，卻也逼出台灣流通業新競爭力，迫使零售、餐飲、物流重新設計營運模式，誰能用更少的人經營更多生意，誰就有競爭優勢。

AI商機不均 僅2成製造業切入半導體鏈

ＡＩ與半導體持續撐起台灣經濟成長，但這股紅利尚未全面流入其他產業。中經院最新調查顯示，製造業僅不到兩成切入半導體供應鏈，非製造業主要透過物流、工程及專業服務承接商機，顯示外溢效益仍集中在特定供應鏈與服務節點，距離形成全面性的產業景氣循環仍有一段距離。

超商衝刺自助化 減少工作負擔

缺工成為流通業的新常態，迫使業者由「勞力密集」走向「科技密集」，而ＡＩ、自助化就成為打造「少人化」流通模式的最大武器，其中自助化更是發展最快的重點。統一超7-ELEVEN表示，內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨，三大省力服務一年可減少工時近兩百萬小時。

銀行打詐 警示帳戶糾紛暴增

銀行加強打詐，導致「違反自動化服務規範爭議」成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第一季就有二四三件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

推動信任金融 彭金隆盼金融業有 「2份財報」

金管會大力推動信任金融，主委彭金隆表示，期許金融業在經營上要有「兩份財報」的概念，一是傳統財務會計的資產負債表，另一個是衡量社會對其信任的資產負債表。他表示，金融業投入社會回饋可增加信任資產，反之，若產生社會大眾難以接受的事，則變成信任負債。

台韓重災 亞股大逃殺 追繳令狂發

亞洲股市昨天再現「大逃殺」，台灣、南韓成為重災區。南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫百分之六；台股盤中一度跌破四萬點，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌一五六四點，收在四萬零三九點，寫下史上第七大跌點，成交值一點○八兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。