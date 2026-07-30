缺工時代 零售業轉型打 「效率戰」

在少子化、高齡化的壓力下，台灣進入大缺工時代，過去流通業競爭的是展店速度、坪效與價格，現今人力成最稀缺資源，卻也逼出台灣流通業新競爭力，迫使零售、餐飲、物流重新設計營運模式，誰能用更少的人經營更多生意，誰就有競爭優勢。

過去二、三十年，台灣流通業正值快速成長期，超商、超市、量販、連鎖餐飲與藥妝店不斷展店，競爭重點在於「開得比別人快、店數比別人多」，加上消費市場持續成長，只要商圈適合，抓住消費者，就能透過展店帶動營收成長，但「找不到人」成為產業共同問題。

這也讓業者重新思考，必須找到新的經營模式，由「店海戰術」轉向「效率戰」。

流通業者表示，最明顯的改變，就是門市開始走向「省人化」，過去一間店可能需要多名收銀員，如今自助結帳、自助點餐、行動支付日益普及，消費者逐漸習慣自行完成交易流程，可以一定程度降低第一線人力。

全家近期計畫在部分直營店導入大夜班無人營運模式，要以科技緩解人力瓶頸，讓消費者可透過自助結帳、自助咖啡、自助加熱及電子支付完成購物流程；統一超7-ELEVEN也領先同業創新推出「自助查詢ＥＣ包裹櫃位」與「自取微型倉」，自助結帳更新增「會員快速結帳」等多元智慧消費體驗。

此外，電子標籤也逐漸取代人工換標，不僅減少大量重複性工作，也能同步更新價格，提高營運效率。

美廉社表示，今年以來已經透過全面導入電子價卡設備，取代傳統人工更換紙本標價，降低門市人員日常作業負擔。

超商業者認為，以台灣目前的情況看來，缺工並非短期景氣循環，而是人口結構改變帶來的長期趨勢，未來勞動人口仍將持續減少，企業不可能一直靠加薪來解決問題，而必須重新設計整個營運模式，從商品設計、供應鏈、物流到門市流程，都由「勞力密集」走向「科技密集」。

業者坦言，缺工雖然為流通業帶來極大的挑戰，無奈之下卻也成為推動產業升級的重要催化劑，當人口紅利消失，效率將取代規模成了流通產業新競爭力，而這場由缺工催生的轉型，或許也將重新定義台灣零售發展的方向。