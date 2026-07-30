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台股融資血淚 苦主貼畢業文勸世

聯合報／ 記者陳儷方藍鈞達／台北報導

「我畢業了，不是財富自由，是被券商退學」、「我開了融資、交出了靈魂，在永無止盡的追繳令中，陷入瘋狂」，最近幾日，網路投資社群常見貼出融資追繳簡訊或股票帳戶截圖的發文，看著總損益出現負數，樓下有安慰的也有嘲諷的，苦主則貼出畢業文勸世，奉勸大家不要融資。

近年台股在全球ＡＩ浪潮下，股市幾乎只漲不跌、看回不回，連去年四月美國總統川普揮舞關稅大刀的利空之下，都能強力反彈，給了投資人拚下去的勇氣。

一位年輕投資人買了0050、台積電以及國巨，以股價比腰斬還慘的國巨來說，八百元進場，歷經一二○○元的風光，如今股價下殺到五○七元，因為是現股買進，沒有借錢也沒有融資，對他來說就是住套房而已，在股市裡還是活得好好的，這就是現股與信用交易的差異。

除了融資投資人在這波急速重挫中面臨追繳令之外，槓桿型ＥＴＦ的投資人這次也很難過，有網友在討論板貼出持股帳務截圖，0050正二帳面虧損突破兩百萬元，形容他自己哭暈在廁所，只求回本承諾下次會好好做人。

也有人正在寫0050正二的後悔日記，直言是溫水煮蛙，股價跌到已手麻，要砍也砍不下手，持有二、三百張0050正二的他，帳面虧損已逾一五○萬元，他說雖然不甘心但他的訴求也不高，只求回本就好，還呼叫川普救他。

另一名網友在社群透露，自己今年中開始陸續以融資買進台積電及ＡＩ伺服器個股，原本帳面一度獲利逾百萬元，短短數個交易日不但獲利全數吐回，還收到券商追繳通知。昨天開盤後，他一邊搭捷運、一邊用手機分批賣股，每遲疑幾分鐘，虧損便再擴大，最後只能砍掉原本準備長抱的個股。

不只散戶忙著減碼，上市公司也選擇先認賠離場。

中環昨天公告最新投資操作，於七月廿一至廿八日間處分台積電普通股一七五張，平均每股處分價格約二三二七元，交易總金額約四點○七億元，認列處分損失約七八一點七三萬元。過去經常短線進出台積電的中環，這次未等待股價反彈，便先行落袋虧損，也成為過去多頭行情中較為少見的情況。

國巨 券商 股票

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