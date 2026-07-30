聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／失速下跌…台股帳面縮水 一堂昂貴求生課

聯合報／ 本報記者陳儷方

台股七月呈現史上罕見急跌行情，單月累積跌點超過六千點，創下最大單月跌點紀錄，更在短短一個月內四度單日重挫逾千點，市場幾乎是以搭電梯速度下滑，投資人情緒從年初的樂觀迅速轉為恐慌。

面對這波修正，不少人開始懷疑牛市是否結束，若回頭檢視這波下跌的本質，真正造成市場失速的原因，並非企業基本面突然惡化，而是融資去槓桿、籌碼調整，以及國際股市同步修正所引發的連鎖效應。

二○一五年中國股市與現在的南韓股市，也跟台股相同，經歷去槓桿過程。富邦投顧董事長陳奕光說，二○一五年的中國股市短短半年內從兩千點漲到五一七八點，漲了一點五倍，隨後進入去槓桿階段，指數從向下修正至二八五○點、跌幅百分之四十五。槓桿快速擴張的韓股，近期已頻頻觸發熔斷機制，高槓桿投資人哀鴻遍野，迄今尚未收場。

部分台股投資人透過「四貸同堂」，即使資金有限也能進場參與財富遊戲搏翻身，只是槓桿開放程度沒有南韓大膽，但在這波去槓桿過程中，仍承受莫大折磨與痛苦，只要多殺多的惡性循環不止，踩踏就會持續發生。

從數據來看，台股融資餘額已由高點六三一三億元快速減少超過一千兩百億元，融資維持率更跌破百分之一五○，代表市場去槓桿已進入相當劇烈的階段，融資雖然大幅減少，但並不代表所有槓桿資金都已退出市場。陳奕光說，小戶差不多都被抬出去了，但有資金實力的大戶還在。即使市場去槓桿進入尾聲，但仍不能忽視後續籌碼調整可能帶來的震盪。

這波修正不只是帳面財富縮水，還是一堂昂貴的風險管理課。近年不少投資新手是在市場一路創高的環境之下進場，習慣看到股票天天上漲，甚至認為只要買進就能獲利，對於空頭市場缺乏實際經驗；當行情反轉時，許多人因過度使用融資、信貸等槓桿工具，不得不在市場恐慌加劇時認賠離場，也讓過去累積的獲利甚至本金，在短時間內大幅蒸發。

台股前天重挫兩千點之後，有網友問，跌到多少大家會信貸進場？經歷過台股歷史風雨的專家語重心長地說，這是典型的賭徒心態，投資可以承擔風險，但不應建立在超出自己財務能力的槓桿之上。

南韓 台股 籌碼

延伸閱讀

跌深可搶短？分析師一句話揭穿連續性大跌歷史教訓

台股多頭終結？專家：「慢牛」行情來了！3策略看何時買

台股重挫、壓力緊繃 專家籲主動降槓桿

台股狂跌引爆融資追繳？網憂「斷頭賣壓」：乾脆一次殺乾淨

相關新聞

缺工時代 零售業轉型打 「效率戰」

在少子化、高齡化的壓力下，台灣進入大缺工時代，過去流通業競爭的是展店速度、坪效與價格，現今人力成最稀缺資源，卻也逼出台灣流通業新競爭力，迫使零售、餐飲、物流重新設計營運模式，誰能用更少的人經營更多生意，誰就有競爭優勢。

AI商機不均 僅2成製造業切入半導體鏈

ＡＩ與半導體持續撐起台灣經濟成長，但這股紅利尚未全面流入其他產業。中經院最新調查顯示，製造業僅不到兩成切入半導體供應鏈，非製造業主要透過物流、工程及專業服務承接商機，顯示外溢效益仍集中在特定供應鏈與服務節點，距離形成全面性的產業景氣循環仍有一段距離。

超商衝刺自助化 減少工作負擔

缺工成為流通業的新常態，迫使業者由「勞力密集」走向「科技密集」，而ＡＩ、自助化就成為打造「少人化」流通模式的最大武器，其中自助化更是發展最快的重點。統一超7-ELEVEN表示，內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨，三大省力服務一年可減少工時近兩百萬小時。

銀行打詐 警示帳戶糾紛暴增

銀行加強打詐，導致「違反自動化服務規範爭議」成為銀行業金融消費爭議首位，光是今年第一季就有二四三件，超越過去「信用卡消費爭議」長期居首位的情形。而所謂的「違反自動化服務規範爭議」，可能的情形包括遭列警示帳戶，使得自動扣繳存匯款失敗，而進行申訴。

推動信任金融 彭金隆盼金融業有 「2份財報」

金管會大力推動信任金融，主委彭金隆表示，期許金融業在經營上要有「兩份財報」的概念，一是傳統財務會計的資產負債表，另一個是衡量社會對其信任的資產負債表。他表示，金融業投入社會回饋可增加信任資產，反之，若產生社會大眾難以接受的事，則變成信任負債。

台韓重災 亞股大逃殺 追繳令狂發

亞洲股市昨天再現「大逃殺」，台灣、南韓成為重災區。南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫百分之六；台股盤中一度跌破四萬點，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌一五六四點，收在四萬零三九點，寫下史上第七大跌點，成交值一點○八兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。