台韓重災 亞股大逃殺 追繳令狂發

亞洲股市昨天再現「大逃殺」，台灣、南韓成為重災區。南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫百分之六；台股盤中一度跌破四萬點，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌一五六四點，收在四萬零三九點，寫下史上第七大跌點，成交值一點○八兆元。

昨天台股早盤還在急殺，券商營業員的電話已一通接著一通打出。券商分點主管透露，開盤後營業員幾乎沒有時間討論行情，第一件事就是逐戶清查融資及股票借貸維持率，單一分點光是一個上午，就發出四、五十張追繳通知。「需要補幾百萬的都有」，營業員表示，一邊通知客戶限期補錢，一邊要提醒客戶融資維持率的變化，不少人根本沒有錢補，為了拚一把，只能先砍掉還有獲利的部位來補錢。

未出現全面斷頭潮

金管會統計，截至廿八日，信用交易整戶擔保維持率為百分之一六五點五，不限用途款項借貸也距百分之一三○的處分門檻仍有一段距離，顯示並未出現全面性斷頭潮。

不過，若以投資資訊平台CMoney估算方式推算，大盤指數廿八日整體維持率已降至百分之一四二點一，昨天大盤再跌百分之三點七六，整體維持率已滑落至約百分之一三八點三四的警戒邊緣。

先前市場利用CMoney數據推估融資維持率，但該平台昨公告，即日起停止提供融資維持率、融券維持率及整體維持率，相關歷史資料也將陸續下架。CMoney說明，證交所未提供完整信用交易維持率原始資料，平台過去只能依公開資訊推估；為避免估算結果與正式數據不同引發市場疑慮，決定全面停止提供。但CMoney的動作仍引發揣測，認為是被迫「蓋牌」。

台股周二大跌二○三○點，兩個交易日合計重挫三五九四點。若從六月廿三日盤中四萬八二一八點歷史高點計算，短短一個多月，指數最大回檔幅度已接近兩成。

股價急挫也讓台股正式進入去槓桿階段。融資餘額上市櫃合計昨日大減三八五億元，顯示已有投資人自行停損或被迫降低槓桿，且外資賣超也縮減到二二二億元。市場人士表示，這波壓力已不只集中在傳統融資。部分投資人同時使用股票質押、券商不限用途借款，甚至再將借出的資金拿去加碼同一檔股票，但股價下跌後，融資與質押維持率也會同步下降，投資人可能在同一天收到不只一張追繳通知。

國安基金持續關注

至於國安基金是否進場護盤台股？財政部長莊翠雲昨在立院財委會表示，國安基金進場須符合一定條件，目前國安基金幕僚持續關注股市動向。證交所表示，若股市非理性連續下跌或波動明顯擴大，將配合金管會政策，視情況採取穩定措施。

台新投顧總經理黃文清指出，台股短線已接近相對低點，現階段要看記憶體、被動元件等族群能否轉強，有助改善市場投資情緒。