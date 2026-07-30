國發會：全球經濟有三隱憂

台灣經濟受惠AI浪潮，出口、生產與投資動能持續升溫，但全球景氣前景仍有不少暗礁。國發會最新「當前經濟情勢」分析指出，儘管AI、高效能運算及雲端基礎建設需求持續攀升，全球經濟仍面臨中東衝突、貿易政策不確定性及金融市場波動等三大隱憂，後續發展須密切關注。

中東衝突方面，國發會指出，美伊6月簽署停戰備忘錄，荷莫茲海峽航運一度恢復通行，惟近期美伊衝突再起，美伊停火談判在對話與交火間反覆，加劇全球不確定性風險。

地緣衝突透過供應鏈中斷、原料短缺及價格外溢效應，持續推升全球通膨壓力。

貿易政策方面，國發會提及，美國最高法院裁定對等關稅違法後，美國政府積極尋求替代法律途徑以重啟關稅，加以日益加劇的地緣政治動盪，及主要經濟體對市場與戰略資源的激烈爭奪，增添貿易不確定性，恐重創企業信心，抑制全球供應鏈投資動能。

至於金融市場波動風險，國發會示警，全球G20企業債務，未來三年將有約四分之一到期，企業在高利率環境下面臨的再融資成本可能明顯增加；全球私人信貸規模激增至15兆美元，但因透明度及流動性較低，若信用事件增加，恐擴大金融市場震盪。