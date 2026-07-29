離岸風電中長期目標2035年達20GW 沃旭：對業界釋出正面訊號

總統府氣候變遷對策委員會於上周四發布我國離岸風電中長程發展規劃，目標設定2035年累計設置容量達18.3至19.9GW、2039年提升至24.7至27.9GW。沃旭台灣董事長汪欣潔29日受訪表示，肯定政府推動離岸風電決心，對業界釋出正面訊號。

經濟部離岸風電區塊開發3-3期選商已正式起跑，並且於9月30日截止收件，經濟部近期亦已公告3-3期行政契約。汪欣潔表示，政府明確行政契約與選商細節，由於每個案場的商業關係、風險評估都很嚴謹，經濟部在投標前公開且經過產業溝通的行政契約內容，能提供業界很好的評估依據。另據了解，沃旭將以「大肚一號」風場參與3-3期競標。

風電圈盛傳，二大歐商巨擘哥本哈根基礎建設基金（CIP）將以「渢妙三」、沃旭以「大肚一號」風場，參與3-3期競標，而兩個風場有所重疊。對此，沃旭受訪不予置評，僅說風場規畫由各家自行評估，過去以來也發生過多家開發商對一案場有高度興趣狀況。

外界好奇3-3期選商規則確定將海峽一、海峽二、海鼎二等3座解約風場、共1.2GW，納入擴充容量範圍，是否可視為開發商利多？汪欣潔表示，依3-3期選商規則，須先拿到「獲配風場」，才有「擴充風場」；而且在架構上獲配風場與擴充風場都是以單獨公司，各自評估專案融資、企業購售電合約（CPPA）等條件的商業可行性。不過她提及，「獲配風場」和「擴充風場」有結合施工的優勢。

經濟部上周四於總統府氣候變遷對策委員會上，發布我國離岸風電中長程發展規劃，目標設定2035年累計設置容量達18.3至19.9GW、2039年提升至24.7至27.9GW。沃旭予以肯定，揭示離岸風電中長期能見度。

汪欣潔表示，此舉展示了政府推動離岸風電決心，對開發商釋出正面訊號。沃旭在過去十年累積學習經驗，也會務實考量。她也提及歐洲國家現也在檢討風場分配機制，事實上就是要能順利完工，才是最大關鍵，也期望政府在中長期發展上能有進一步配套措施。