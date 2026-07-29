金鏟開拓・科技賦能 環境部啟動「韌性救災」新作為、築起防災安全網

面對極端氣候加劇與新興複合型災害的威脅，環境部29日發表最新「韌性救災」新思維，現場並進行「金鏟子揭幕儀式」。部長於致詞時特別感念去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情中，50萬人次「鏟子超人」志工與國軍手持鐵鏟挖出生路的團結精神。部長強調，這把金鏟象徵台灣防救災模式的重大轉變——從過去災後的「被動清淤與末端清理」，全面跨入「源頭預防、科技應變」的韌性防災新紀元。

環境部整合化學物質管理署與環境管理署的力量，針對前端化學災害應變與後續災害廢棄物處置，提出兩大主動應變策略，包括化學署部署「科技兵器」：毒物辨識大幅縮短至10分鐘；環管署發布「雙指引」：災後廢棄物管理源頭預防與升級。

在化學署部署「科技兵器」部分，針對鋰電池、儲能系統等複合型化學災害，化學署提出「冷卻優先、隔離圍堵、10分鐘偵檢」之救災策略。引進無人機採樣器搭配傅立葉轉換紅外光譜儀（FTIR）、拉曼光譜儀（Raman）及攜帶式氣相層析質譜儀（GCMS）等尖端設備，將毒物辨識時間從傳統60分鐘大幅縮短至10分鐘。同時串接「化學雲」系統自動生成客製化快報與廠區配置圖，降低第一線消防人員執勤風險；並運用動態逆推估模式解析高濃度毒氣影響半徑，結合手機細胞廣播與擴散模擬地圖，引導民眾精準避難。

為有效應對災後大量且具危害性之廢棄物，環境部正式發布《災害廢棄物管理指引》及《災害廢棄物暫置場防災安全指引》，將制度與科技全面導入「預先選址與安全紅線」，規範地方政府平時即進行暫置場盤查，嚴守遠離水源保護區、河川行水區、環境敏感區及高坡度山坡地等四大紅線，確保災後快速移出市區廢棄物；「科技估算與早期預警」運用無人機（UAV）空拍結合地理資訊系統（GIS）模型與衛星影像，精準計算淤泥與瓦礫量體以調度機具；暫置場全面推廣「紅外線熱顯像自動警報系統」，在廢棄物深層蓄熱起火前即時預警；「嚴格防護與源頭分類」場地鋪設1.5厘米以上HDPE不透水布或鋼筋混凝土鋪面防範滲出液，並規範可燃物堆疊限高5公尺、面積200平方公尺內；源頭則落實瓦斯罐、鋰電池、石綿及光電板等高風險與有害廢棄物分區單獨貯存，並結合公私部門與國軍資源推動資源循環去化。

環境部表示，未來將持續培育第一線防救災種子教師，把防災精神落實到各鄉鎮，以智慧科技為武器、源頭預防為核心，與全體國人一同打造更安全、具韌性的永續家園。