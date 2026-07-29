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沃旭首次公布百萬瓩級離岸風電群的量化報告

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
沃旭能源發布台灣首份 GW（百萬瓩）級離岸風電群開發研究，檢視2018至2026年風場開發、建置與運維歷程，呈現離岸風電不僅供應綠電，更為自然與社會創造可衡量的長期價值。報告顯示，大彰化離岸風場所投入的每一元新台幣，都能帶動雙倍的社會價值回報。圖／沃旭提供
沃旭能源發布台灣首份 GW（百萬瓩）級離岸風電群開發研究，檢視2018至2026年風場開發、建置與運維歷程，呈現離岸風電不僅供應綠電，更為自然與社會創造可衡量的長期價值。報告顯示，大彰化離岸風場所投入的每一元新台幣，都能帶動雙倍的社會價值回報。圖／沃旭提供

沃旭29日發布大彰化離岸風場社會與自然量化研究報告「超越百萬瓩的價值」（Value beyond megawatts），是台灣首份針對 GW（百萬瓩）級離岸風電群開發所進行的系統性、量化影響評估研究，展現離岸風電除了穩定供應綠電之外，更創造加速減碳、自然生態及壯大產業及在地社區等價值。

經濟部統計顯示，目前離岸風電已達成超過500座離岸風力機安裝，累計裝置容量達約4.9GW。其中，沃旭三個風場總裝置容量達1.82 GW，最後一個建置風場大彰化西南第二階段及西北離岸風場，預計今年9月完工併網，並已於2020年7月與台積電（2330）簽訂CPPA。

沃旭今日發布報告係採採用國際認可的eQALY（Equivalent Quality-Adjusted Life Year）影響價值評估方法，並依循《資本議定書》（Capitals Protocol）中的價值衡量治理原則（Governance for Valuation）進行評估。檢視從2018年至2026年的開發、建置與運維歷程，分析離岸風場如何在專案生命周期中，透過負責任的開發與營運管理，持續針對「減碳效益」、「生物多樣性」及「社區影響」三個領域長期投入資源，規劃各項措施並創造價值。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，離岸風電是促進經濟發展、同時達成淨零碳排不可或缺的能源選項。沃旭相信，離岸風電的價值不僅體現在綠能發電減碳量，更展現在對社會、環境及地方社區所帶來的正面影響。透過這份台灣首次的離岸風電社會自然價值量化評估，期待提供更透明且具科學依據的參考，說明離岸風電貢獻於能源轉型的同時，也為社區和自然生態創造長期價值。

沃旭報告顯示，大彰化離岸風場每生產1千度的乾淨電力，便內含超過6,000元新台幣的社會價值，接近市電價的兩倍。大彰化離岸風場所投入的每一元新台幣，都能帶動雙倍的社會價值回報。沃旭能源於專案生命周期各階段所創造的具體效益，主要體現在三大面向：減碳效益、生物多樣性及社區影響。

首先，在長期持續供應綠電，驅動台灣加速減碳方面，沃旭指出，大彰化離岸風場透過取代化石燃料發電、避免溫室氣體排放以降低相關環境損害，每年可創造約新台幣494億元的價值，遠高於風場生命周期因原物料及船舶燃料使用產生碳排放的環境成本。

第二，在負責任的離岸風電開發，可以對自然生態產生正面效益。沃旭指出，沃旭主動投入的各項生物多樣性保育行動，包括珊瑚育生可行性試驗計畫（ReCoral）、鳥類棲地營造與復育、海洋生態監測、人工魚礁效益監測、鳥類碰撞風險減緩措施，以及水下噪音減緩措施等，每年可創造超過新台幣150萬元的正面價值，亦高於潛在環境衝擊。報告指出，以科學為基礎的衝擊減緩及自願性保育措施，離岸風場可以對自然生態帶來具體且正面的貢獻。

第三，在壯大產業生態系，為在地社區創造長期價值方面，沃旭表示，大彰化離岸風場也持續推動台灣離岸風電產業生態系發展，透過創造在地就業機會、提升供應鏈能力、培育產業人才，以及支持地方社區發展，提升社會福祉並為台灣創造長遠價值。報告指出，沃旭能源在產業生態系建構方面的相關投入，每年可創造約新台幣3.52億元的社會價值；自專案啟動以來累計創造的社會價值已達約新台幣24.2億元。而沃旭能源推動的社區合作計畫，每年則可創造約新台幣140萬元的社會價值，累計至2026年約達新台幣1,100萬元。

離岸風電 綠電 彰化

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