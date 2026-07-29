「富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」 串聯跨界力量 讓善意更具影響力

台灣公益環境在亞洲名列前段班，企業投入與志工參與度表現突出，公益組織卻仍面臨人才招募與資源不足等挑戰。富邦金控今（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（Centre for Asian Philanthropy and Society，CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯政府、研究機構、企業、媒體與公益團體，共同剖析台灣公益環境的發展機會與挑戰，並探討如何將社會善意進一步轉化為專業、持續且具影響力的行動。

富邦金控主辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯產官研媒與公益夥伴，五力匯聚完成共好拼圖，共築亞洲公益新未來。由左至右為：社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、亞洲公益事業研究中心聯合創辦人暨執行長夏露萍博士、衛生福利部次長莊人祥、富邦金控副董事長曾銘宗、TVBS總經理劉文硯。 圖／富邦金控提供

呼應論壇主軸，富邦金控宣布正式啟動「邦助計畫」，延伸Run For Green®倡議影響力。民眾參加指定賽事累積跑滿40公里，即可選擇支持「環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴或運動平權」等四大議題，由富邦為台灣培育一株原生種樹苗，或捐贈「邦助金」予指定公益團體，讓跑者前進的每一步，都能轉化為對環境與弱勢族群的具體支持。

本次論壇邀集多位產官學及公益領域代表參與，包括衛生福利部次長莊人祥出席致詞，CAPS聯合創辦人暨執行長夏露萍（Dr. Ruth A. Shapiro）、亞利桑那州立大學教授陳佩瑜、國立臺灣大學新聞研究所副教授詹怡宜、富邦文教基金會執行董事林樂群、慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬、社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築等人，分別從研究、企業實踐、媒體傳播與第一線服務等角度，分享台灣公益發展的經驗與觀察。

富邦金控副董事長曾銘宗致詞時表示：「今年適逢富邦成立65週年。富邦一路秉持總裁『取之於社會、用之於社會』的理念，期許成為『社會的發電機』，持續投入公益，創造正向循環。此次推出『邦助計畫』，希望運用企業資源拋磚引玉，將支持公益議題的選擇權交給每一位民眾，讓跑出的每一步，都能為台灣的環境與需要支持的角落累積力量。」

《亞洲公益指數》：台灣企業參與度居亞洲前列 人才缺口成下一步挑戰

論壇上午場由CAPS聯合創辦人暨執行長夏露萍分享亞洲公益慈善趨勢，CAPS大中華地區研究與諮詢總監江安琪接續解析2026年《亞洲公益指數》（Doing Good Index）重要發現。

該報告橫跨亞洲17個經濟體，調查2,166家社會服務組織和132位公益領域專家。調查結果顯示，台灣連續四屆位居「表現良好」（Doing Well）群組；今年有86％的台灣社會服務組織曾獲企業資助，84％曾與企業志工合作，兩項比例皆為亞洲最高。另一方面，也有84％的受訪組織表示人才招募困難，顯示台灣公益發展雖擁有高度企業參與及社會善意，公益組織的專業人才、組織能力與長期支持仍是下一階段的重要課題。

其後登場的「跨界對話」座談，邀請社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、富邦文教基金會執行董事林樂群及江安琪同台，分別從第一線服務、企業基金會實務及研究觀察等角度，探討台灣公益未來十年的發展方向。

林樂群分享，富邦文教基金會長年深耕兒童與青少年教育，始終相信真正的陪伴不是替孩子指路，而是引導他們找到內在熱情與價值，在複雜世界中站穩自己。基金會是亞洲罕見的以民間組織之力，建構全學齡媒體教育的課程系統，從媒體賞析思辨到創作行動，建立兒少培力教育的新典範，並率先以企業基金會之力推動「兒童節目人才孵育計畫」，從內容源頭培育年輕創作者，鼓勵更多以兒童為核心觀點的影視作品，讓台灣孩子可以看見更多屬於自己的故事，也為兒少文化內容產業注入新的能量，近年在國內外重要兒童影展屢獲佳績。上午場壓軸則由亞利桑那州立大學教授陳佩瑜，以「AI賦能」為題，探討人工智慧如何協助公益組織提升能力，並為公益創新帶來新的可能。

跨界代表於「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」匯集研究與實務觀點，共議台灣公益下一個十年的關鍵轉型。由左至右為：TVBS永續倡議大使莊開文、亞洲公益事業研究中心大中華地區研究與諮詢總監江安琪、社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、富邦文教基金會執行董事林樂群。 圖／富邦金控提供

公益生態系：從「說個好故事」，到「具體行動」

論壇下午場聚焦「文化、企業、社會」的共好實踐。前TVBS新聞部主管、台大新聞所副教授詹怡宜以「好故事，是公益最強的基礎建設」開場，分享媒體人眼中的台灣公益現場。

「共好對話圈」則由富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生，與慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬及Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築對談，探討企業與公益組織如何「有志一同」，讓志工參與從一次性服務走向長期投入。

跨界夥伴於「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」分享志工專業培訓實踐經驗，由左至右為：TVBS永續倡議大使莊開文、富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生、慈濟慈善事業基金會執行長辦公室主任王運敬、Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築。 圖／富邦金控提供

富邦金控長期深耕公益，並透過五大基金會與富邦育樂，建構涵蓋教育、藝術、體育及社會關懷的全人公益平台。2025年度公益受益及參與人次超過100萬。富邦以「有志一同™」公益平台為例，平台一年內動員15家子/孫公司、3,000餘位「邦手」，累積46,600小時志工服務，並將金融專業帶入全台逾250所校園，讓企業志工不只投入時間，也能運用專業能力回應不同社會需求。

壓軸座談「做就對了」則邀請「邦助計畫」四個受贈團體代表，臺灣山林復育協會執行長蔡智豪、第一社會福利基金會執行長張菁倫、財團法人基督教芥菜種會執行長李肇家、社團法人中華民國身障棒壘球協會創辦人暨理事長潘瑋杰，與國立臺灣大學新聞研究所副教授詹怡宜精彩對談，分享第一線服務經驗及實際需求，讓與會者看見企業資源、民眾參與與公益組織行動彼此串聯後，可能帶來的具體改變。

邦助計畫：跑出的每一步，由你決定幫助誰

Run For Green®自2021年推動以來，號召跑者共同響應，五年累計42.5萬人次參與、總里程達1,124萬公里，並培育12.8萬棵台灣原生種樹苗，已超越五年10萬棵樹目標；2026年正式取得綠色商標後，更進一步啟動「邦助計畫」，邀請民眾參加2026富邦全民線上跑或指定賽事累積跑滿40公里，富邦就為跑者種下一株台灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」給指定的公益團體。

● 富邦Run For Green®邦助計畫 https://pse.is/9cwg9c

● 2026富邦全民線上跑 https://pse.is/9cwfz9

● 邦助計畫支持議題與受贈對象說明：