金融市場波動放大 法人評估未來發展取決三大關鍵

全球金融市場近期波動放大，投顧法人認為，未來表現將取決戰事發展、各國央行政策及企業獲利能否維持成長，投資策略宜兼顧防禦與成長，適度分散資產配置，降低單一市場或產業風險，以因應可能出現的行情轉折。

近來中東地緣政治風險再度升高，市場對能源供應、通膨及全球經濟成長的不確定性迅速增加，加上全球科技產業在高利率環境下，面臨現金流管理與資本支出的壓力，金融市場呈現避險情緒升溫、資產價格波動加劇的局面。

在股市方面，群益投顧分析，中東戰火可能推升國際油價，增加企業成本，壓縮獲利空間。若油價持續維持高檔，航空、運輸及製造業將面臨較大的營運壓力，能源、國防及原物料相關產業則可能受惠。

雖然人工智慧（AI）仍是長期成長主軸，但高利率使企業融資成本增加，部分科技公司因持續投入AI基礎建設、資料中心及晶片研發，短期自由現金流可能受到影響，市場將更加重視企業的獲利能力與現金流品質，而非僅追逐高成長題材。

債市部分，法人表示，如果油價上漲推升通膨，市場又可能擔心美聯準會延後降息，甚至維持高利率更長時間，使長天期公債殖利率再度上升，研判可能出現通膨壓力交互影響的震盪格局，投資人宜控制存續期間風險，並適度配置投資等級債券。

匯市方面，美元通常在地緣政治衝突期間展現避險功能，若市場風險偏好下降，美元指數有機會維持強勢，新興市場貨幣及高度依賴能源進口的國家貨幣，可能承受較大貶值壓力。

展望未來，法人認為，全球金融市場仍將圍繞三大主軸發展，首先是中東局勢是否擴大並影響能源供應；其次是主要央行貨幣政策是否轉向收緊；第三則是科技企業能否持續創造穩健現金流並支撐高估值。

若戰事未進一步惡化，且全球通膨持續降溫，市場風險偏好可望逐步回升，科技股仍有機會重新領漲。不過，若油價飆升、通膨再起，全球股市可能面臨修正壓力，債券及美元等避險資產則將受到市場青睞。