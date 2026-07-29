台股四貸同堂2／高槓桿炒股銀行風險最大！金管會出手、盯上風控 多家被找去喝咖啡

近來民眾借錢買股造成信用擴張問題引發關注，一位銀行主管說，券商股票融資可以斷頭，保單貸款不還，保單可能失效，但是銀行信貸沒有擔保品，甚至無法精準掌握資金流向，投資人到底從銀行搬了多少錢流向股市，銀行心裡沒譜，正面臨最大風險。

知情官員也說，民眾跟銀行借理財型房貸或信貸，做為投資周轉金，可能拿去買股票或做其他投資；銀行受理時，會問資金用途，但除了理財型房貸因怕再流入房市外，會追蹤去向，其他用途都不會掌握後續，「到底有多少借款的資金是流向股市，除非客戶自己說，如果不說，銀行也不一定都知道。」

實務上，銀行信貸時，也不會知道客戶在券商那邊有無融資，如果民眾遭券商融資斷頭，想再借錢，有可能再從銀行借信貸做本金。以無擔的信貸為例，即便有DBR22倍做管控，如果客戶因股市慘賠，還不了錢，對銀行來說就會是損失。DBR22倍是指一個人在所有銀行的無擔保債務總額，不宜超過平均月收入的22倍。

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警訊1、銀行理應KYC 卻摸不清客戶資金流向

知情官員表示，銀行都會說「資金流向是授信5P中最大的痛點」，投資人這段期間跟銀行借的錢，如果真的搬去股市，銀行風險就會跟股市連動非常密切，但銀行也不太能精準掌握客戶錢到底有多少是放股市。

這是最大的顧慮也是警訊，但金管會畢竟也是證券市場主管機關，必須顧及股市的發展，也不可能大張旗鼓的限縮理財型房貸或信貸，現階段只能掌握銀行風險控管情況。

對於投資人以房貸、信貸等「四貸同堂」槓桿操作買股現象，金管會6月下旬已宣示，設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，日前更出手，盯上相關業務衝太快的銀行，此舉會否讓信用過度擴張現象產生「踩剎車」效果，仍待觀察。

而金管會與中央銀行等單位每季召開一次的金融監理聯繫小組會議，最近即將召開的會議，也不排除會討論股市熱潮掀起信用過度擴張問題。相關監理機關後續是否會有其他動作，都備受市場關注。

警訊2、最怕「四貸同堂」翻船 股市殃及銀行

銀行業者表示，四貸同堂是個模糊的概念，要同時跟銀行借到房貸、車貸、信貸、股票質借等四種貸款，一定是有財力的高資產客戶，年輕的信用小白就不可能。

但年輕人可能在銀行借信貸，同時也跟券商做股票融資，銀行看不到客戶在券商做信用交易情況，一旦行情大反轉，券商還能將手上的股票斷頭賣出、確保債權，承作信貸、沒有任何擔保品的銀行，就得承擔最後風險。

包括金融業及金管會都清楚，這波股市熱潮帶動的「四貸同堂」等信用過度擴張問題，風險最大的是銀行，而不是券商或保險公司。

知情官員表示，為實際了解銀行承作相關貸款情況，已從近來消費性貸款成長最大的銀行中，篩選出七、八家，了解業務成長情況及銀行風控作法。

金管會出手約喝咖啡 盯上投資周轉金快速成長的銀行

金管會主要了解相關貸款的用途別，像房屋修繕、購車，就不會太擔心，主管機關最在意的是，用來做投資理財的個人周轉金，這些錢有可能進入股市，銀行是如何做風險管理。

信貸因沒有擔保品，可能不利銀行債權；至於有擔保品，像理財型房貸，銀行債權雖有保障，但一旦借款人因股市大修正，還不了錢，房子如果被拍賣，也會引發社會問題，主管機關同樣不能忽視。

據了解，這七、八家被盯上的銀行，主要是民營銀行。知情官員表示，目前銀行授信品質都屬正常範圍，會進一步釐清徵審過程有無落實風控。

知情官員透露，金管會找這幾家銀行來喝咖啡，在場除了銀行局外，也有檢查局官員，意在提醒這些銀行，風控沒落實，檢查局隨時會去做專案金檢。

銀行業者表示，理財型房貸、信貸借來的錢，都可能拿來做為投資周轉金。根據金管會初步了解，大部分跟銀行辦理財型房貸，做為投資周轉金的客戶，有七成是去買銀行的商品，三成買股票。

顯示，借錢做股票的主要還是走券商的通路，但客戶若同時在券商做融資融券或不限用途款項借貸，銀行看不到，只能靠自已做好風控。