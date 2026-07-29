快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台股四貸同堂3／國外信用報告多元 台灣僅聯徵中心一家 金管會擬推2招補徵信死角

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
這波AI帶動的股市熱潮，不少投資人借錢買股，可能在券商做股票融資，也可能拿保單質借或跟銀行借信貸，但因銀行、證券及保險業的信用資料沒有互通，無法掌握客戶的信用全貌，風險控管可能失準。聯合報系資料照 戴瑞瑤
這波AI帶動的股市熱潮，不少投資人借錢買股，可能在券商做股票融資，也可能拿保單質借或跟銀行借信貸，但因銀行、證券及保險業的信用資料沒有互通，無法掌握客戶的信用全貌，風險控管可能失準。聯合報系資料照 戴瑞瑤

「很多在美國生活過的人都知道，在美國租房子，房東會要求出具信用報告機構給的評分，以確認租客能否按時繳房租」，資深財金官員說，在國外信用報告資料來源相當多元，不止銀行借貸資料，還有繳交水電費情況等資料。

而台灣唯一的信用報告機構聯徵中心，曾在世界銀行經商環境報告「取得信用」指標中，連續多年奪下滿分佳績，可惜的是，聯徵的資料來源相對單一，主要是銀行，以及有做房貸業務的保險公司，但保險公司的資料只限房貸，沒有保單借款等其他信用資料。

第1招、監理面整合

更不用說證券商的融資融券及不限用途款項借貸資料了，這波AI帶動的股市熱潮，不少投資人借錢買股，可能在券商做股票融資，也可能拿保單質借或跟銀行借信貸，但因銀行、證券及保險業的信用資料沒有互通，無法掌握客戶的信用全貌，風險控管可能失準。

四貸同堂」信用過度擴張現象，正凸顯銀行、證券及保險業間跨業信用資料不通問題的嚴重性，讓金融業承作融資業務，有看不見的徵信死角。

知情官員表示，金管會內部正設法從兩大面向著手解決，包括第一，監理面的整合。

監理機關要掌握所有金融業的信用全貌，必須先有完整的輪廓，所以研議將證交所手中的證券業信用資料，倒給聯徵做串接，此舉主要是讓監理機關就可以清楚掌握全貌，但個資不會送出，對借款民眾沒有任何影響，相對單純。

第2招、擴大跨業的信用資料交換

知情官員表示，目前證交所跟聯徵已有交換「負面資料」，民眾去券商申請信用交易時，經個人同意後券商會去聯徵查在銀行有沒有逾放，但聯後只會回覆「有」或「無」，至於跟銀行借多少、跟哪家銀行借的，都查不到。

同樣的，民眾跟銀行辦信貸時，銀行也以可查借款人在券商有沒有「借錢不還」（股票融資及不限用途款項借貸）紀錄，一樣只會回覆「有」或「無」。

金管會跟聯徵、證交所等相關單位正在討論，要不要擴大交換範圍，不要只限目前的「yes」或「no」，最好還要有借多少、跟誰借等更多資料。

深度內容中心／製作
深度內容中心／製作

至於擴大交換範圍的作法，有三種方式：維持現行雙中心（例如聯徵與證交所）、整合成單中心，或採會員制，那種方式好還待進一步研議。

知情官員表示，有人主張現行雙中心的交換方式，不是很即時，相對沒效率，既然要研議擴大信用資料的交換範圍了，就應該「開大門」，直接讓證券業加入聯徵中心，成為會員。

不過，也有人認為，全部納入採會員制的方向是對的，但目前單是券商家數就有60多家，如果全部都成為聯徵的會員，聯徵一下子吃不消，恐怕緩不濟急。

至於單中心則是，將目前負面資料交換的雙中心作法，改為單中心，讓券商跟聯徵連線，直接由券商提供，不經過證交所，但必須採取「最小必要原則」，顧及消費者感受度，畢竟對消費者來說，是犧牲部分穩私取得融資機會。

業者舉列說，民眾去銀行申請貸款，經客戶同意，可以看到他在券商有無不良紀錄，這是必要的，但如果只是申請一張信用卡，就不需要「拿大砲打小鳥」，最小必要原則是這個概念。

至於若維持目前雙中心方式，那麼可以從負面資料擴大到哪些範圍？知情官員表示，至少要知道借款餘額，以及是有擔或無擔。

例如券商可以看到張三在銀行的總借款1,060萬元，如果其中一千萬元是房貸、60萬元信貸，說不定比李四總借款只有60萬元、全是信貸，還來得安全，因有房屋做擔保。

知情官員表示，不論是哪種擴大交換信用資料作法，都涉及技術面及法令面問題，目前都只是討論方向，尚無具體結論與作法。

釜底抽薪：迎接更多資料 突破死角

熟悉國際信用報告機構的金融業者表示，各國制度不同，主要分公營及私營兩種，私營公司像美國，在資料蒐集上很有彈性，可以跟商業機構簽約，例如發信用卡的百貨公司、電信公司等，從中掌握更多民眾的信用狀況。

台灣的聯徵雖是財團法人，但偏向公營，美國的信用報告機構有三家，台灣的銀行法並未限制信用報告機構家數，但目前只有聯徵一家。資深官員表示，多年前，幾家大型銀行私底下串聯成立第二家信用報告機構，但被主管機關勸退。

聯徵會員有規模大的銀行，也有農漁會信用部，當時「大的覺得吃虧了，小機構在查我們客戶不划算」，所以，幾家規模大的想自己籌組一家，覺得自己做比較有效益。

資深官員表示，長期以來，國內銀行多認為這些信用資料是銀行的資料，但實際上，這是「客戶的資料，不是銀行的資料」，銀行應打開心胸，迎接更多的信用資料，降低各種跨業的信用風險。

隨著國外信用報告資料面向愈來愈廣泛，國內聯徵也應擴大資料來源，根本作法是開放更多非銀行加入成為會員，分享各種信用資料，形成互利。

台股 金管會 四貸同堂 券商

延伸閱讀

台股四貸同堂1／違約交割、融資餘額創新高 券商一線觀察：年輕人對信用紀錄好像不是很在意

台股四貸同堂2／高槓桿炒股銀行風險最大！金管會出手、盯上風控 多家被找去喝咖啡

相關新聞

「富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」 串聯跨界力量 讓善意更具影響力

台灣公益環境在亞洲名列前段班，企業投入與志工參與度表現突出，公益組織卻仍面臨人才招募與資源不足等挑戰。富邦金控今（28）日攜手亞洲公益事業研究中心（Centre for Asian Philanthropy and Society，CAPS）及TVBS GOOD舉辦「共好進行式：富邦 × 亞洲公益指數行動論壇」，串聯政府、研究機構、企業、媒體與公益團體，共同剖析台灣公益環境的發展機會與挑戰，並探討如何將社會善意進一步轉化為專業、持續且具影響力的行動。 呼應論壇主軸，富邦金控宣布正式啟動「邦助計畫」，延伸Run For Green®倡議影響力。民眾參加指定賽事累積跑滿40公里，即可選擇支持「環境永續、弱勢教育、偏鄉陪伴或運動平權」等四大議題，由富邦為台灣培育一株原生種樹苗，或捐贈「邦助金」予指定公益團體，讓跑者前進的每一步，都能轉化為對環境與弱勢族群的具體支持。 本次論壇邀集多位產官學及公益領域代表參與，包括衛生福利部次長莊人祥出席致詞，CAPS聯合創辦人暨執行長夏露萍（Dr. Ruth A. Shapiro）、亞利桑那州立大學教授陳佩瑜、國立臺灣大學新聞研究所副教授詹怡宜、富邦文教基

台股四貸同堂2／高槓桿炒股銀行風險最大！金管會出手、盯上風控 多家被找去喝咖啡

近來民眾借錢買股造成信用擴張問題引發關注，一位銀行主管說，券商股票融資可以斷頭，保單貸款不還，保險公司可讓保單失效，但是銀行信貸沒有擔保品，甚至無法精準掌握資金流向，投資人到底從銀行搬了多少錢流向股市，銀行心裡沒譜，正面臨最大風險。

台股四貸同堂3／國外信用報告多元 台灣僅聯徵中心一家 金管會擬推2招補徵信死角

「很多在美國生活過的人都知道，在美國租房子，房東會要求出具信用報告機構給的評分，以確認租客能否按時繳房租」，資深財金官員說，在國外信用報告資料來源相當多元，不止銀行借貸資料，還有繳交水電費情況等資料。

配合職安法新制 港務公司頒布工程施工風險手冊打造工安新標竿

因應職業安全衛生法修正施行，台灣港務公司頒布最新編製的「港區工程施工風險評估技術手冊」，全面導入ISO 31000國際風險管理精神，要求基隆、台中、高雄及花蓮等各分公司落實執行，將港區工程防護從被動的災後檢討全面升級為事前預防，建立港埠建設的工安新標竿。

AI新時代／中主導WAIC衝破美AI鐵幕 2強競爭進生態階段

「世界人工智能大會」（WAIC）日前在上海舉行，筆者到場觀展3天。結合過去一年對美、中推動AI國力的觀察，有一種目睹兩強雙方旌旗招展、正在整軍經武AI科技之戰的感覺。美國已是吃了秤砣鐵了心，要在AI戰場完全封堵中國大陸，中國也認清現實，決意正面對抗美國；拒不進口輝達（Nvidia）的AI晶片，只是證明之一。就此畫下AI的楚河漢界，中國技術底氣如何？

財星500大企業 六台企上榜

美國財星雜誌（Fortune）28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，其中，緯創排名躍進幅度最大，獲財星專文推介。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。