台股四貸同堂3／國外信用報告多元 台灣僅聯徵中心一家 金管會擬推2招補徵信死角

「很多在美國生活過的人都知道，在美國租房子，房東會要求出具信用報告機構給的評分，以確認租客能否按時繳房租」，資深財金官員說，在國外信用報告資料來源相當多元，不止銀行借貸資料，還有繳交水電費情況等資料。

而台灣唯一的信用報告機構聯徵中心，曾在世界銀行經商環境報告「取得信用」指標中，連續多年奪下滿分佳績，可惜的是，聯徵的資料來源相對單一，主要是銀行，以及有做房貸業務的保險公司，但保險公司的資料只限房貸，沒有保單借款等其他信用資料。

第1招、監理面整合

更不用說證券商的融資融券及不限用途款項借貸資料了，這波AI帶動的股市熱潮，不少投資人借錢買股，可能在券商做股票融資，也可能拿保單質借或跟銀行借信貸，但因銀行、證券及保險業的信用資料沒有互通，無法掌握客戶的信用全貌，風險控管可能失準。

「四貸同堂」信用過度擴張現象，正凸顯銀行、證券及保險業間跨業信用資料不通問題的嚴重性，讓金融業承作融資業務，有看不見的徵信死角。

知情官員表示，金管會內部正設法從兩大面向著手解決，包括第一，監理面的整合。

監理機關要掌握所有金融業的信用全貌，必須先有完整的輪廓，所以研議將證交所手中的證券業信用資料，倒給聯徵做串接，此舉主要是讓監理機關就可以清楚掌握全貌，但個資不會送出，對借款民眾沒有任何影響，相對單純。

第2招、擴大跨業的信用資料交換

知情官員表示，目前證交所跟聯徵已有交換「負面資料」，民眾去券商申請信用交易時，經個人同意後券商會去聯徵查在銀行有沒有逾放，但聯後只會回覆「有」或「無」，至於跟銀行借多少、跟哪家銀行借的，都查不到。

同樣的，民眾跟銀行辦信貸時，銀行也以可查借款人在券商有沒有「借錢不還」（股票融資及不限用途款項借貸）紀錄，一樣只會回覆「有」或「無」。

金管會跟聯徵、證交所等相關單位正在討論，要不要擴大交換範圍，不要只限目前的「yes」或「no」，最好還要有借多少、跟誰借等更多資料。

深度內容中心／製作

至於擴大交換範圍的作法，有三種方式：維持現行雙中心（例如聯徵與證交所）、整合成單中心，或採會員制，那種方式好還待進一步研議。

知情官員表示，有人主張現行雙中心的交換方式，不是很即時，相對沒效率，既然要研議擴大信用資料的交換範圍了，就應該「開大門」，直接讓證券業加入聯徵中心，成為會員。

不過，也有人認為，全部納入採會員制的方向是對的，但目前單是券商家數就有60多家，如果全部都成為聯徵的會員，聯徵一下子吃不消，恐怕緩不濟急。

至於單中心則是，將目前負面資料交換的雙中心作法，改為單中心，讓券商跟聯徵連線，直接由券商提供，不經過證交所，但必須採取「最小必要原則」，顧及消費者感受度，畢竟對消費者來說，是犧牲部分穩私取得融資機會。

業者舉列說，民眾去銀行申請貸款，經客戶同意，可以看到他在券商有無不良紀錄，這是必要的，但如果只是申請一張信用卡，就不需要「拿大砲打小鳥」，最小必要原則是這個概念。

至於若維持目前雙中心方式，那麼可以從負面資料擴大到哪些範圍？知情官員表示，至少要知道借款餘額，以及是有擔或無擔。

例如券商可以看到張三在銀行的總借款1,060萬元，如果其中一千萬元是房貸、60萬元信貸，說不定比李四總借款只有60萬元、全是信貸，還來得安全，因有房屋做擔保。

知情官員表示，不論是哪種擴大交換信用資料作法，都涉及技術面及法令面問題，目前都只是討論方向，尚無具體結論與作法。

釜底抽薪：迎接更多資料 突破死角

熟悉國際信用報告機構的金融業者表示，各國制度不同，主要分公營及私營兩種，私營公司像美國，在資料蒐集上很有彈性，可以跟商業機構簽約，例如發信用卡的百貨公司、電信公司等，從中掌握更多民眾的信用狀況。

台灣的聯徵雖是財團法人，但偏向公營，美國的信用報告機構有三家，台灣的銀行法並未限制信用報告機構家數，但目前只有聯徵一家。資深官員表示，多年前，幾家大型銀行私底下串聯成立第二家信用報告機構，但被主管機關勸退。

聯徵會員有規模大的銀行，也有農漁會信用部，當時「大的覺得吃虧了，小機構在查我們客戶不划算」，所以，幾家規模大的想自己籌組一家，覺得自己做比較有效益。

資深官員表示，長期以來，國內銀行多認為這些信用資料是銀行的資料，但實際上，這是「客戶的資料，不是銀行的資料」，銀行應打開心胸，迎接更多的信用資料，降低各種跨業的信用風險。

隨著國外信用報告資料面向愈來愈廣泛，國內聯徵也應擴大資料來源，根本作法是開放更多非銀行加入成為會員，分享各種信用資料，形成互利。