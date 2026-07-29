請領勞退個人專戶退休金 「行動電話認證」方便又迅速

為提升數位便民服務，勞保局持續優化線上申辦功能，推出「行動電話認證」機制，讓勞工更輕鬆使用勞保局e化服務，辦理勞工退休金試算及請領，更加便利、省時。

勞動部說明，參加新制勞工退休金的勞工，只要年滿60歲，無論目前是否仍在職，均可依法請領其個人專戶的勞工退休金，請領時免親自臨櫃，只要持本人行動電話登入「勞保局e化服務系統」，即可線上試算退休金並申辦請領，24小時皆可辦理。

若勞工請領退休金後繼續工作，日後再累積的退休金，也可透過「行動電話認證」方式，再次線上申辦請領。

為協助民眾快速上手，勞保局已製作「行動電話認證」教學影片，勞工可透過本人持有門號的手機完成身分認證登入系統後，依下列步驟進行試算及申請：

試算路徑：點選【個人申報及查詢】→【個人】→【試算】→【勞工退休金個人專戶核發金額試算】，即可呈現個人專戶累計本金及估算當時累計收益金額。

申請路徑：完成試算後，點選【退休】→【申辦作業】→【勞工退休金申辦】，即可完成線上申請。

勞動部提醒，勞工可領取之退休金，包括個人專戶累積的提繳本金及收益，會隨退休金繳納及最新公告之基金收益情形而有所變動。

勞工若未於試算當月提出申請，而是在日後才辦理請領時，建議於正式提出申請前，務必記得再次試算，以最新的試算結果作為參考，保障自身權益。