續領遺屬年金、失能年金眷屬補助 子女升學可線上補資料

時值畢業季，正在領取勞、災保「遺屬年金」或「失能年金加發眷屬補助」的民眾，如子女畢業後繼續升學就讀國內大專院校，可採取線上補正在學資料，不但免附紙本證明，且24小時皆可辦理，輕鬆續領年金或補助。

勞動部表示，請領上述年金或補助的被保險人子女，成年後需符合「25歲以下」且「在學」條件，才能繼續領取。為確保民眾請領權益不中斷，勞保局會主動通知即將成年的畢業生，提供在學證明文件。

為提供民眾更便捷的數位服務，勞保局也推出線上補正管道，如收到通知補正在學證明，且註明可線上申辦者，可以「行動電話認證」方式登入「勞保局e化服務系統」，選擇就讀學校名稱，由系統自動勾稽在學資料。

這項服務不僅免附紙本證明，且無需使用讀卡機插卡驗證，節省郵資及時間，簡單完成補正手續，保障續領年金權益。

勞動部表示，凡持有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信月租型行動電話門號之本國民眾，不管是手機、平板、電腦都可以選擇「行動電話認證」登入方式，歡迎民眾多加利用。詳細申辦流程可參考勞保局「行動電話認證教學影片」。

勞動部提醒，並非所有在學資料均適用線上補正，例如國外學校、國內軍警學校、未納入教育部「國內大專校院學生學籍資料電子查驗服務」學校清單，或通知函內未註明可線上補正者，仍須檢附「紙本在學證明」送勞保局審查，請民眾多加留意。