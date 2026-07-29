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農民參加勞保、國保 8月起可自提農退

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為鼓勵農民及早累積退休保障，政府持續優化農民退休儲金制度。「農民退休儲金條例」已經修正公布，並經行政院核定相關施行日期。此次修法，政府提繳比例，自2026年1月1日起提高至六成；擴大納入參加勞保、國保的實際從農者，自2026年8月1日起施行。

勞保局表示，過去農民退休儲金是由農民與政府各負擔50%；此次修法後，調整為農民負擔40%、政府負擔60%，並追溯自今年元旦起適用。在共同提繳總金額不變的前提下，政府分擔比例加碼，意味著農民的荷包負擔減輕了，但未來的退休保障維持不變，讓大家存退休金更輕鬆。

勞保局表示，對於修法前已參加農民退休儲金提繳的農民，勞保局將主動辦理調整作業，農民及農會無須重新申報；至於2026年1月至5月已按原分擔比例繳納的差額（農民多繳的10%），勞保局預計於2026年8月主動辦理退費。

勞保局指出，此次修法特別擴大對象，打破過去僅限「農保被保險人」才能提繳的限制，自8月1日起，只要符合以下條件的農民朋友，也能自願參與提繳農退儲金：

1.未滿65歲、未曾領取相關社會保險老年給付。

2.參加勞工保險或國民年金保險，且無雇主依法為其提繳勞工退休金（勞退）的實際從事農業工作者。

3.農業經營具備一定規模以上。

勞保局提醒，農友不論是以哪一種社會保險身分（農保、勞保或國保）參加提繳，提繳後皆應持續維持該原有的社會保險資格，才能繼續參與農退儲金提繳。

基於社會資源不重複配置原則，針對「以勞保或國民年金身分」參與提繳的實際從農者，如在提繳農退儲金期間，因短期受僱而由雇主提繳勞工退休金，將有以下配套限制：

1.短期排除：在雇主提繳勞退的期間，將主動排除提繳該段時間的農退儲金。

2.自動停止機制：如果「連續6個月」都有雇主提繳勞退，則在屆滿6個月當天起，將「自動停止提繳」農退儲金，請農民朋友務必多加留意。

此次修法不僅是對農民勞動價值的實質肯定，更期盼透過更完善的退休保障網絡，吸引更多優秀人才與青農投入農業生產。勞保局呼籲廣大農友，從現在開始提早為未來的老年生活精打細算，為自己存下一份穩健又安心的退休金。

勞保 農民 勞工退休金

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