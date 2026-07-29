配合職安法新制 港務公司頒布工程施工風險手冊打造工安新標竿

因應職業安全衛生法修正施行，台灣港務公司頒布最新編製的「港區工程施工風險評估技術手冊」，全面導入ISO 31000國際風險管理精神，要求基隆、台中、高雄及花蓮等各分公司落實執行，將港區工程防護從被動的災後檢討全面升級為事前預防，建立港埠建設的工安新標竿。

港務公司指出，港區工程涵蓋碼頭、堤防及航道疏浚等，作業場所緊鄰海域，極易受到強風、巨浪與潮汐等極端天候影響，作業危險性高，為此港務公司特別委託專業工程顧問團隊編撰與審查該手冊，於6月底定稿，配合7月職安法新制度正式函頒推行，從源頭落實施工風險管控。

港務公司表示，本次頒布的技術手冊具備3大核心特色，第一是落實設計源頭防災全生命週期管理，從可行性研究、綜合規畫到基本與細部設計階段，即要求設計者將工安納入考量，以消除或降低風險為首要目標，並將風險資訊無縫銜接至施工階段，確保防護滴水不漏。

其二為導入5M1E系統化分析與分級表單，手冊引進5M1E（人員、機具、物料、工法、環境、管理）原則進行危害辨識，同時考量實務執行效率，依據工程採購金額與勞工人數，彈性採用簡易版、基本版與標準版風險評估表，聚焦高風險作業項目的精準管控。

三為針對水下與鄰水等高風險作業，手冊特別撰擬相關案例，要求設計階段必須依據法規編製安全衛生圖說，並核實量化編列如防墜護欄、擋土支撐、動力救生船及充氣式救生衣等安全設施費用，確保安衛預算到位。

港務公司強調，系統化與智慧化的安全管理是台灣港群穩健營運的核心，隨著手冊正式推行，港務公司將同步啟動各港工程團隊與承攬業者的交流訓練與監督查核機制，為港區工作者築起最堅實的安全防線。