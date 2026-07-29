旭富製藥加入義電智慧能源虛擬電廠

甫於今年初獲得「特定電力供應業執照」的工商業需量反應虛擬電廠義電智慧能源今日宣布，原料藥大廠旭富製藥（4119）正式加入其虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）。自 2026年第3季起，旭富製藥在維持精密製程與產品品質需求的前提下，可將廠內備援電力資產轉化為電網調度資源，以約1 MW的彈性容量，24小時待命參與台電電力交易平台「即時備轉輔助服務」，展現義電智慧能源虛擬電廠，能協助高精密製造業兼顧減碳、經濟效益與營運韌性。

旭富製藥董事長翁維駿表示，旭富製藥具備完整原料藥製程能力，專注於國際規格及高端市場，以精密高階的製程技術與穩定品質為核心競爭力，為歐、美、日等全球知名藥廠提供高品質、高純度原料藥，九成以上營收均來自外銷。「我們自2003年起就開始導入ESG管理制度，並於2025年成立能源管理小組，持續推動節能效益評估與改善，此次加入虛擬電廠不只提升能源管理效率，更是我們從被動節能邁向主動創造能源價值的新里程」。

翁維駿指出，由於製藥產線對電力穩定性的要求極高，必須確保加入虛擬電廠不會對生產製程或產品品質造成任何影響。義電智慧能源特別安排前往採用相似能源管理策略的現有客戶案場進行實地參訪與技術交流，在投入合作前充分確認調度機制的安全性與精準度。

當電網發出調度指令時，義電智慧能源虛擬電廠將透過自動控制系統，在不影響製程運作的前提下，協助旭富製藥在5分鐘內將部分市電負載無縫轉移至廠內備用發電設備，並維持1小時以支援電網穩定運作。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，生技醫藥產業對電力品質與營運可靠度皆有極高要求，很榮幸能與深具ESG遠見的產業隱形冠軍旭富製藥攜手合作。他強調，企業透過參與虛擬電廠，可將閒置備援電力轉化為新的收益來源，並將這些收益再投入綠電採購及其他永續行動。這形成了一個以能源收益驅動減碳的正向循環，為企業在強化競爭力的同時，提供一條邁向長期減碳目標的務實路徑。

此次義電智慧能源與旭富製藥的合作，展示台灣高耗能、高精密要求的生技與製造業在虛擬電廠的協助下，企業不必在營運安全與環境責任之間二選一，而能透過能源資產活化，同步兼顧營運韌性、減碳目標與經濟效益，實現三贏局面。