瑞銀上修台灣GDP預測至11% 可望創39年來最快增速

看好台灣經濟前景，瑞銀最新發布亞太經濟展望報告，將台灣今年GDP成長率預測由原先的9.9%上調至11%；若該預測實現，將是台灣自1987年以來最快的經濟成長速度。

瑞銀今天透過新聞稿表示，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出（CAPEX）擴張，以及人工智能（AI）相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，上修台灣2026年GDP成長率預測至11%，有望創1987年以來最快成長速度。

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎表示，台灣出口動能持續優於預期，企業資本支出上升趨勢亦進一步延續。預期即將於7月31日公布的第2季GDP年增率將維持在10%以上；即使下半年面臨較高基期，持續的經濟動能仍可望帶動全年GDP成長達雙位數。

鄧維慎指出，台灣第2季出口在已達高水準的基礎上仍較第1季進一步加速，7月以來相關動能亦維持強勁，預期下半年可望延續，惟個別月份可能出現波動。同時，資本財進口近月持續刷新高點，顯示企業投資需求強勁，短期內尚未看到明顯放緩跡象。

此外，鄧維慎觀察，AI科技熱潮正向非科技領域擴散，其中，生產面方面，金屬與機械等傳統產業出現景氣循環改善；消費面方面，扣除燃料支出及通膨因素後，零售銷售成長進一步加速，並推升整體零售銷售成長至多年高點。瑞銀認為，近期消費改善較可能反映AI熱潮所帶動的家庭所得成長及財富效果。

鄧維慎補充，AI相關成長亦帶動台灣政府財政狀況改善。最新數據顯示，台灣今年上半年總稅收年增82%，雖然延後繳稅安排推升表面成長率，但在科技企業獲利、整體所得成長及證券交易稅增加帶動下，政府收入呈現罕見強勁動能。

整體而言，鄧維慎表示，瑞銀認為，台灣受惠於科技與AI產業所累積的財政實力，將有助於支持經濟，並促進科技產業向非科技領域傳導成長動能。