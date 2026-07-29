青安3.0 豪宅線認定從嚴

青安三點○將於八月一日上路，其中在「排富」方面，除了個人所得收入以兩百萬元為限，針對房屋總價的「三級制」，財政部訂出以「成交總價和銀行鑑價」孰高來認定；至於若因配偶往生導致婚姻關係消滅，仍可保有加碼額度的利率補貼，不會因此被銀行追回。

財政部國庫署昨將青安三點○的問答集發函八大公股行庫，讓承作行庫在執行上有標準可循。其中房屋總價的申貸限制（豪宅線）為台北市三五○○萬、新北及新竹縣市二五○○萬、其他縣市兩千萬元，新制規定依宅鑑價或買賣總價兩者孰高來認定。

比方說，借款人買一間台北市的房子，買賣總價為三四○○萬元，銀行鑑價為三六○○萬元，此時借款人就不能申請青安三點○貸款專案。

至於個人所得兩百萬元的排富條款，財政部要求必須以國稅局的「各類所得資料清單」作為認定依據，攤販、自營商等若缺乏所得清單資料，可提供資金流程或營業資料等相關收入證明供銀行認定所得情況。

青安三點○也提供婚育家庭獎勵，貸款最高額度從一千萬元加碼至新婚家庭一二○○萬、育兒家庭一五○○萬元。不過，如果被發現假結婚，不但要追回原本的貸款補貼利率，還要重新核定貸款成數或利率；如果核貸後離婚，銀行會追回兩百萬元額度的利率補貼，例外情況是因配偶往生導致婚姻消滅，仍可維持一二○○萬元額度的利率補貼。

此外，即使是夫妻離婚，只要擁有子女監護權，且子女未成年，可維持一千五百萬元額度的利息補貼。

財部也規定，青安三點○申貸戶嚴禁一切出租方式，包括房間分租、整層出租、頂樓加蓋出租，甚至作為社會住宅等公益出租人也不許可。再者，外國人在台灣買房，或國人想在海外置產，也不能申請青安三點○。

儘管青安三點○規定本人、配偶及未成年子女名下無自用住宅才能申貸，但若民眾名下的房子因天災受損，只要檢具建物的「紅單」照片或影本等資料，也可申貸。

財政部提醒，銀行會綜合評估申貸人的收支負擔等財務能力，決定是否核貸及核貸條件，並非所有申請案件都能取得貸款最高額度、八成貸款額度、五年寬限期或四十年貸款年限。

符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒或未成年子女），於七月卅一日前申辦青安二點○且承辦銀行「撥貸前」，得提供證明文件向申貸銀行撤案重新申請三點○。