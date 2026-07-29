財星500大企業 六台企上榜

青安三點○將於八月一日上路，其中在「排富」方面，除了個人所得收入以兩百萬元為限，針對房屋總價的「三級制」，財政部訂出以「成交總價和銀行鑑價」孰高來認定；至於若因配偶往生導致婚姻關係消滅，仍可保有加碼額度的利率補貼，不會因此被銀行追回。

2026-07-29 00:00