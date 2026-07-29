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財星500大企業 六台企上榜
美國財星雜誌（Fortune）28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，其中，緯創排名躍進幅度最大，獲財星專文推介。
鴻海名列第23，較去年進步五個名次，台積電（2330）排名第82，進步44名。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司，財星還特別撰寫專文介紹緯創。
今年上榜的六家台灣企業，依序是鴻海（第23名）、台積電（82）、緯創（198）、廣達（211）、文曄（431）、和碩（459）。今年台灣中油掉出榜外；文曄則是新進榜。
今年財星全球500大企業2025年合計創造43.1兆美元營收，較2024年成長3.2%，並達到全球國內生產毛額（GDP）逾三分之一；合計僱用7,020萬人。
美國電商巨頭亞馬遜排第一，打破零售巨頭沃爾瑪蟬聯12年榜首的局面。輝達排第28，較去年上升38個名次。艾司摩爾首度進榜，來到第453名。
財星報導，對於緯創董事長林憲銘來說，掌舵這家成為最快速的科技公司，關鍵在於「在正確的時間站在正確的位置，並做出正確的賭注」。
緯創2025年營收達702億美元，較前年翻逾一倍，其中伺服器占70%。光是2026年上半年，營收就已攀抵550億美元。
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