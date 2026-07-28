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2030年癌症死亡率降三分之一 石崇良：將推動個別防治計畫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣美國商會（AmCham Taiwan）與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026年「台灣美國商會癌症創新論壇」。美國商會／提供
台灣美國商會（AmCham Taiwan）與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026年「台灣美國商會癌症創新論壇」。美國商會／提供

台灣美國商會（AmCham Taiwan）與美國在台協會（AIT）於28日在晶華酒店，共同舉辦2026年「台灣美國商會癌症創新論壇」。本屆論壇以「實踐健康台灣願景：以精準投資樹立癌症照護全球新標竿」為主題，匯聚政府、產業、學界與病友團體代表，共同研討如何優化癌症新藥基金的資源配置，提升創新治療可近性，並加強台灣癌症照護與國際標準接軌。

美國商會執行長魏凱於開幕致詞時表示，「癌症目前仍是世界上最複雜、棘手的病症之一。這不僅需要科學上的突破，也有賴穩固的夥伴關係、永續的投資、以及跨領域的有效合作，來因應這項挑戰」。他同時強調公私協力的重要性，指出唯有透過各界合作，才能將創新轉化為病患可實際受益的照護成果，並打造更具韌性與前瞻性的癌症照護體系。

衛福部部長石崇良於領航對談中，分享政府透過成立「健康台灣委員會」推動國家健康轉型的策略，以及目前的重要政策里程碑。他指出，「癌症防治若沒有永續預算的支持，便難以持續推進。我們已將癌症篩檢預算由28億元提高至68億元，並於去年成立癌症新藥基金，讓藥物給付更能跟上國際治療指引。同時，我們也將透過癌症治療的數位轉型，簡化新藥事前審查等行政程序，並運用資料進行後續評估，提升預算使用效益」。

另外，針對2030年降低癌症標準化死亡率三分之一的目標，石崇良進一步指出，政府將檢視各癌別的死亡負擔與治療缺口，依優先順序推動個別防治計畫，透過更精準的策略，加速降低整體癌症死亡率。

美國商會指出，本次論壇呼應賴清德總統提出的「健康台灣」政策願景，以2030年前將台灣癌症標準化死亡率降低三分之一為共同努力目標，並依此基礎，將論壇分為兩大主題。第一場論壇聚焦癌症新藥基金（CDF）的精準投資與永續發展，探討如何透過更有效率的資源配置，提升創新治療可近性，在兼顧健保制度永續的同時，讓具臨床價值的治療及早嘉惠病人。

第二場論壇則聚焦台灣癌症照護與國際治療標準接軌，邀集不同癌症領域的醫學專家，分享乳癌、婦癌、血液癌等癌別的最新治療發展與臨床觀察，並探討如何參考美國國家綜合癌症網絡（NCCN）國際臨床指引，強化從早期診斷、治療到追蹤管理的完整照護路徑，持續提升台灣癌症照護品質。

台灣美國商會表示，未來將持續與政府、產業及各界夥伴合作，透過政策交流平台，推動癌症照護制度持續優化，深化台美醫療合作，共同朝「健康台灣」願景邁進。

癌症 石崇良 美國在台協會

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