快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

觀眾全驚呆！熊本地震購物台攝影棚狂搖 主持人淡定戴安全帽「繼續賣貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠爆炸案 台電向中鼎、奇異求償約28億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄興達電廠去年9月發生爆炸。聯合報系資料照
高雄興達電廠去年9月發生爆炸。聯合報系資料照

高雄興達發電廠去年9月9日發生天然氣外洩起火與氣爆事故。中鼎（9933）28日晚間公告，已收到台電通知，針對興達電廠燃氣機組更新改建專案火災事故提出損害賠償請求，主張中鼎與共同承攬夥伴GE Vernova International LLC（原General Electric International Inc.）應賠償美金54萬716.33元（約新台幣1,752萬元）及新台幣27億9,868萬6,642元，合計求償金額逾新台幣28億元。

中鼎表示，公司與GE Vernova共同承攬台電興達電廠燃氣機組更新改建專案，其中2號機組於2025年9月9日發生火災事故。此次收到台電通知，內容指出，因1號機組遭高雄市政府命令停機17日，台電因此產生違約金及發電損失，並向中鼎及GE Vernova提出求償。

不過，中鼎強調，公司與GE Vernova認為，1號機組停機原因並非受到2號機組火災事故影響，而是基於高雄市政府命令停機，屬不可抗力因素，並非可歸責於承攬商。此外，依據雙方契約約定，台電也不得就發電損失等衍生性損害提出求償。

中鼎指出，公司將與GE Vernova委託律師研擬後續法律行動，以維護公司及投資人權益。另，公司先前已於2026年第`季合併財務報表附註揭露此事件，本次因收到台電正式通知，因此補充公告台電主張的求償金額。另，依公司與GE Vernova合作協議，本案承攬比例由中鼎負責52.26%，GE Vernova負責47.74%。

興達電廠 中鼎 台電

延伸閱讀

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

穩定雙北供電 台電擬投6億汰換80公里老舊線路

陸共享電單車後輪突鎖死害博士生摔傷 法院調解判賠百萬

台苯林園廠停產 勞權聚焦 高市勞工局關注後續安置問題

相關新聞

熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

日本九州28日下午發生規模7.1強震，熊本縣最大震度達7，經濟部初步詢問在熊本設廠的台商，皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響，經濟部將持續掌握情勢變化，關心在地台商。

巴紐關閉我方駐處「天然氣進口占8％」外交部宣布停止採購 經濟部說話了

巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉我國駐處，外交部布停止向其採購天然氣。經濟部表示，與中油將在能源安全供氣穩定的前提下，配合外交部政策辦理，並分散來源並確保穩定供應。2025年巴紐進口天然氣占比8％。

興達電廠爆炸案 台電向中鼎、奇異求償約28億元

高雄興達發電廠去年9月9日發生天然氣外洩起火與氣爆事故。中鼎（9933）28日晚間公告，已收到台電通知，針對興達電廠燃氣機組更新改建專案火災事故提出損害賠償請求，主張中鼎與共同承攬夥伴GE Vernova International LLC（原General Electric International Inc.）應賠償美金54萬716.33元（約新台幣1,752萬元）及新台幣27億9,868萬6,642元，合計求償金額逾新台幣28億元。

製造業表現分歧 央行：傳產受中國低價傾銷與美關稅夾擊

台灣受惠於AI紅利，今年經濟成長率可望突破10%，不過外界關注AI紅利集中少數高科技產業，傳產依舊疲弱。中央銀行於報告指...

建築業示警「光電之亂」 籲新制至少延後一年、配套完備再上路

政府推動建築物強制設置太陽光電設備，臺灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會今表示，支持再生能源政策及2050淨零目標，但相關制度牽涉建築結構、消防救災、產權歸屬、維護管理、保險及金融授信等問題，若配套尚未完善便全面實施，恐繼「土方之亂」後，再出現「光電之亂」。

8月起 擴大勞保、國保務農者可提繳農退儲金

今年元月起，農民退休儲金條例的政府提繳比例提高至6成；而自八月起，進一步擴大納入參加勞保、國保的實際從農者，但為避免資源重複配置，若勞、國保務農者有雇主「連續6個月」提繳勞退金，將停繳農退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。