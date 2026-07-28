興達電廠爆炸案 台電向中鼎、奇異求償約28億元

高雄興達發電廠去年9月9日發生天然氣外洩起火與氣爆事故。中鼎（9933）28日晚間公告，已收到台電通知，針對興達電廠燃氣機組更新改建專案火災事故提出損害賠償請求，主張中鼎與共同承攬夥伴GE Vernova International LLC（原General Electric International Inc.）應賠償美金54萬716.33元（約新台幣1,752萬元）及新台幣27億9,868萬6,642元，合計求償金額逾新台幣28億元。

中鼎表示，公司與GE Vernova共同承攬台電興達電廠燃氣機組更新改建專案，其中2號機組於2025年9月9日發生火災事故。此次收到台電通知，內容指出，因1號機組遭高雄市政府命令停機17日，台電因此產生違約金及發電損失，並向中鼎及GE Vernova提出求償。

不過，中鼎強調，公司與GE Vernova認為，1號機組停機原因並非受到2號機組火災事故影響，而是基於高雄市政府命令停機，屬不可抗力因素，並非可歸責於承攬商。此外，依據雙方契約約定，台電也不得就發電損失等衍生性損害提出求償。

中鼎指出，公司將與GE Vernova委託律師研擬後續法律行動，以維護公司及投資人權益。另，公司先前已於2026年第`季合併財務報表附註揭露此事件，本次因收到台電正式通知，因此補充公告台電主張的求償金額。另，依公司與GE Vernova合作協議，本案承攬比例由中鼎負責52.26%，GE Vernova負責47.74%。