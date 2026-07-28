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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

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熊本7.1地震…研華、台達電等台廠影響？ 經濟部晚間說明

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
熊本今天下午發生大地震，經濟部說明台科技廠受影響情形。聯合報系資料照
熊本今天下午發生大地震，經濟部說明台科技廠受影響情形。聯合報系資料照

日本九州28日下午發生規模7.1強震，熊本縣最大震度達7，經濟部初步詢問在熊本設廠的台商，皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響，經濟部將持續掌握情勢變化，關心在地台商。

經濟部晚間表示，經福岡經濟組初步詢問在熊本投資的台廠（如研華、台達電、友懇、東京之星等），皆回覆人員平安、厰區營運暫無影響；另台積電（JASM）已有對外回應，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

經濟部表示，將持續掌握情勢變化，積極關心在地業者。

熊本 地震 經濟部

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