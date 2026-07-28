熊本強震台積電、台達電等台廠受影響？ 經濟部揭最新情況

政府推動建築物強制設置太陽光電設備，臺灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會今表示，支持再生能源政策及2050淨零目標，但相關制度牽涉建築結構、消防救災、產權歸屬、維護管理、保險及金融授信等問題，若配套尚未完善便全面實施，恐繼「土方之亂」後，再出現「光電之亂」。

2026-07-28 17:35