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熊本強震台積電、台達電等台廠受影響？ 經濟部揭最新情況
日本熊本發生強震，外界關心台灣廠商是否有受熊本地震影響。經濟部28日表示，目前在熊本投資台廠皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響。
經濟部表示，經福岡經濟組初步詢問在熊本投資之台廠（如研華（2395）、台達電（2308）、友懇、東京之星等），皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響；另台積電（2330）（JASM）已有對外回應，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。
經濟部表示，將持續掌握情勢變化，積極關心在地業者。
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