製造業表現分歧 央行：傳產受中國低價傾銷與美關稅夾擊

台灣受惠於AI紅利，今年經濟成長率可望突破10%，不過外界關注AI紅利集中少數高科技產業，傳產依舊疲弱。中央銀行於報告指出，台日韓的傳統製造業都受到中國低價傾銷與美國關稅政策的嚴峻挑戰，台灣傳產表現已相對較佳。

立法院財委會預計於30日舉行「面對K型經濟問題，行政部門如何引導經濟成果均衡分配於全體勞工，並維繫非半導體產業發展動能」公聽會，央行書面報告今天出爐。

央行說明，電子資通訊製造業表現亮眼，主因是2018年後，受惠全球供應鏈重組與AI等新興科技應用需求等多項經濟紅利，帶動全球對台灣高科技產品需求所致。傳產方面，不只台灣，日本、韓國均面臨中國大陸低價傾銷以及美國關稅政策等國際環境嚴峻挑戰，導致產值表現與電子資通訊製造業出現分歧走勢。

不過央行指出，與日韓相比，台灣傳統製造業表現相對較佳。

央行也說，多數台灣傳統製造業長期致力於高值化，持續轉型升級，附加價值率走升；若能藉由跨域融合尋求價值的提升，進入電子資通訊供應鏈，有助產業轉型與強化競爭力。央行也將彈性運用公開市場操作等貨幣政策工具，營造充裕的資金環境，以搭配政府產業支持方案。

而公聽會將討論行政部門如何為受僱勞工減輕薪資所得稅負、降低物價壓力、提升平均薪資水準等議題，央行也就其中物價議題做出說明。

央行表示，預期今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%；至於2027年，由於預期明年國際油價下降，近20家主要機構對明年台灣通膨率預測平均值為1.8%，低於今年，顯示國內通膨預期尚屬穩定。

央行也將密切關注中東局勢發展、主要經濟體貨幣政策動向、AI產業鏈發展、美國經貿政策變化，以及極端氣候等不確定因素對國內經濟金融影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。