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惠譽維持我國長期主權信用評等佳績 財政部：持續打造堅實財政韌性

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

惠譽（FitchRatings）於28日發布新聞稿，確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，肯定我國審慎財政管理及穩健經濟成長。財政部表示，將持續審慎規劃各項財政政策，落實債務控管，謹守財政紀律，打造堅實財政韌性。

惠譽表示，我國顯著淨外部債權人地位、審慎財政管理及具競爭力經商環境係支持評等結果關鍵因素。惠譽預測中期我國各級政府債務占GDP比率由2025年27.6％逐步下降至20％，反映審慎財政管理及穩健經濟成長；我國各級政府公共債務遠低於公共債務法50％債限規定，若未來因國防、社會福利或提升經濟韌性等有財政支出需求，預期我國可運用累計歲計賸餘支應，避免政府債務快速成長。

惠譽認為我國財政狀況穩健，並於2024年度至2025年度維持財政賸餘。受益AI相關產業強勁成長，2026年我國稅收可望高於預期，並抵銷部分因能源衝擊而增加政府支出所產生財政壓力，預估2026年度各級政府財政賸餘約占GDP 1.3％。

財政部表示，2026年全球經貿情勢快速變化，加上地緣政治風險挑戰等不確定因素，該部將持續審慎規劃各項財政政策，以因應產業及社會發展需要，同時落實債務控管，謹守財政紀律，打造堅實財政韌性，奠定我國永續發展堅韌基礎。

惠譽 財政部 債務 信用

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