建築業示警「光電之亂」 籲新制至少延後一年、配套完備再上路

政府推動建築物強制設置太陽光電設備，臺灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會今表示，支持再生能源政策及2050淨零目標，但相關制度牽涉建築結構、消防救災、產權歸屬、維護管理、保險及金融授信等問題，若配套尚未完善便全面實施，恐繼「土方之亂」後，再出現「光電之亂」。

公會指出，太陽能板受到日照時仍會持續發電，建築物一旦發生火災，消防人員在屋頂救災可能面臨高壓直流電觸電風險；設備使用年限約10至20年，建商交屋、管委會接手後，清潔、維修及更換成本將轉由住戶負擔，若社區欠缺管理能力，未來恐淪為「屋頂垃圾」或無人維護的「光電孤兒」。

此外，台灣颱風、豪雨及地震頻繁，若光電板支架鏽蝕、固定不良或缺乏定期檢查，可能出現「高空飛板」，危及行人及車輛安全；光電設施也可能排擠空中花園、曬衣場、景觀公設及消防避難空間。公會並認為，高效率空調、隔熱、LED照明及智慧能源管理等措施，也可能以較低成本達到減碳效果，不宜所有建築一體適用。

公會建議，政府應先建立抗風、耐震、載重、防水及施工標準，並完善消防救災、定期檢查、事故責任、保險及產權制度；對結構、日照、屋頂用途或併網條件不適合的建物，應設置免裝、替代方案或個案審查機制。

公會也主張新制應分階段推動，準備期至少一年、以兩年較為妥適，並以建照掛號日作為適用基準，避免既有案件受到衝擊，同時補足房屋交易、估價、抵押及銀行授信等配套，待安全、責任及管理制度到位後，再全面實施。