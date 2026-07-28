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8月起 擴大勞保、國保務農者可提繳農退儲金

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農退儲金自今年起，提高政府提繳分擔至6成，8月起進一步擴大照顧對象，參加勞保、國保的實際務農者也可提繳。記者葉冠妤／攝影
農退儲金自今年起，提高政府提繳分擔至6成，8月起進一步擴大照顧對象，參加勞保、國保的實際務農者也可提繳。記者葉冠妤／攝影

今年元月起，農民退休儲金條例的政府提繳比例提高至6成；而自八月起，進一步擴大納入參加勞保、國保的實際從農者，但為避免資源重複配置，若勞、國保務農者有雇主「連續6個月」提繳勞退金，將停繳農退。

目前參與提繳農退者約8.8萬人。勞保局農民保險組組長温秀珠說，過去農民退休儲金是農民、政府各負擔50%，日前修法提高政府負擔比至60%，並追溯自115年1月1日起適用，實質減輕農友的經濟壓力。

針對修法前已參加農退儲金的農民，勞保局將主動辦理調整作業，農民及農會無須重新申報；至於今年1月至5月已按原分擔比例繳納的差額（農民多繳的10%），勞保局則預計8月辦理退費。

除此，這次修法也擴大照顧對象，打破過去僅限「農保被保險人」才能提繳農退儲金的限制。温秀珠說明，自8月1日起，只要符合三項資格的勞保、國保被保險人，也可參加農退儲金，包括未滿65歲、未領過社會保險老年給付者；參加勞保或國保，且無雇主依法為其提繳勞退金的實際從事農業工作者；農業經營具備一定規模以上者。

温秀珠指，農業經營具備一定規模以上，依農糧生產、畜牧及水產養殖業別有不同規定，若種植水稻者，種植面積必須5公頃以上才可提繳農退。

勞保局提醒，農友不論是以哪一種社會保險身分（農保、勞保或國保）參加提繳，提繳後都應維持原有的社會保險資格，才能繼續參與農退儲金提繳。

勞保局進一步補充，基於社會資源不重複配置原則，針對「以勞保或國民年金身分」參與提繳的實際從農者，將搭配短期排除、自動停止機制，雇主提繳勞退期間，將主動排除提繳該段時間的農退儲金，或者如果雇主「連續6個月」提繳勞退，屆滿6個月當天起，將「自動停止提繳」農退儲金。

農民退休儲金相關資訊，可至勞動部勞保局官網查詢。

農民 勞保

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