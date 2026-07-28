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巴紐天然氣進口占8％ 外交部宣布停止採購 經濟部說話了
巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉我國駐處，外交部布停止向其採購天然氣。經濟部表示，與中油將在能源安全供氣穩定的前提下，配合外交部政策辦理，並分散來源並確保穩定供應。2025年巴紐進口天然氣占比8％。
經濟部指出，中油2025年整年天然氣進口量為2310萬噸，佔比前幾大國家為卡達（34%）、澳洲（33%）、美國（10%）、巴紐（8%），2025年進口巴紐天然氣量約182萬噸；今年因中東戰事，各國進口量因分散氣源來源政策有所變化，巴紐佔比亦將調低。
因中東情勢升溫，經濟部表示，中油辦理現貨採購時，將視國際 LNG 供需、中東情勢、國內用氣需求、接收站庫存、船期調度及高熱值氣源取得情形作滾動檢討。
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