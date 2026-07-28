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勞保局推行動電話認證 線上試算、請領勞退

中央社／ 台北28日電
勞保局。 聯合報系資料照
勞保局。 聯合報系資料照

提升數位便民服務，勞動部勞保局今天表示，勞保局e化服務推出「行動電話認證」機制，民眾若要辦理勞退試算、請領，或是子女畢業升學要續領勞、災保遺屬年金都可線上申辦。

根據規定，參加新制勞工退休金的勞工，只要年滿60歲，無論目前是否仍在職，都可依法請領個人專戶的勞工退休金。

勞動部勞工保險局勞工退休金組組長楊佳惠今天在勞動部例會表示，提升數位服務，勞保局持續優化線上申辦功能，推出「行動電話認證」機制，民眾可透過行動電話認證輕鬆使用「勞保局e化服務系統」。

楊佳惠表示，民眾若要請領勞工退休金，可以不用臨櫃辦理，只要持本人行動電話登入「勞保局e化服務系統」，就可線上試算退休金並申辦請領，24小時皆可辦理。

楊佳惠提醒，勞工可領取的退休金，包括個人專戶累積的提繳本金及收益，會隨退休金繳納及最新公告基金收益情形而有所變動，因此勞工正式提出申請前，務必記得再次試算，以最新的試算結果作為參考。

另外，勞動部勞保局職業災害給付組組長孫傳忠今天也說，正在領取勞、災保「遺屬年金」或「失能年金加發眷屬補助」的民眾，如果子女畢業後繼續升學就讀國內大專院校，可持續領取相關年金或補助。

孫傳忠表示，勞保局已推出線上補正管道，如收到通知補正在學證明，且註明可線上申辦者，可以「行動電話認證」方式登入「勞保局e化服務系統」，選擇就讀學校名稱，會由系統自動勾稽在學資料，不僅免附紙本證明，且無需使用讀卡機插卡驗證，就可完成手續。

不過，孫傳忠提醒，並非所有在學資料都適用線上補正，像是國外學校、國內軍警學校、未納入教育部「國內大專校院學生學籍資料電子查驗服務」學校清單，或通知函內未註明可線上補正者，仍須檢附「紙本在學證明」送勞保局審查，請民眾多加留意。

勞動部 退休金 勞保

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