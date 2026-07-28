巴紐無預警關閉我國駐處 我國宣布停止採購天然氣…經部回應了

巴紐無預警關閉我國駐處，外交部回擊不採購天然氣，經濟部28日表示，經濟部及中油將在能源安全及供氣穩定的前提下，配合外交部政策辦理，並分散來源並確保穩定供應。

經濟部28日指出，中油2025年整年天然氣進口量為2,310萬噸，占比前幾大國家為卡達（34%）、澳洲（33%）、美國（10%）、巴紐（8%），2025年進口巴紐天然氣量約182萬噸。2026年因中東戰事頻仍，各國進口量因分散氣源來源政策有所變化，巴紐占比亦將調低。

經濟部表示，因中東情勢升溫，中油公司辦理現貨採購時，將視國際 LNG 供需、中東情勢、國內用氣需求、接收站庫存、船期調度及高熱值氣源取得情形作滾動檢討。