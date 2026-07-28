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穩定雙北供電 台電擬投6億汰換80公里老舊線路

中央社／ 台北28日電

近年都會區用電量成長，不過因設備老舊影響供電穩定。台電表示，內部針對雙北地區規劃老舊線路更新方案，預計投入新台幣6億餘元，於116年底前更新1.2萬具老舊配電變壓器與80多公里地下電纜與架空線路。

台電統計，去年7月至今年6月，台北市共有16件低壓配電設備故障案件，主要分布於大安區、中山區、信義區及松山區等用電負載較高且早期完成地下化區域，其他行政區也有零星個案。事故原因包括設備老化、負載成長、導線或接頭劣化及個別設備異常，及所在區域較早完成地下化等因素。

台電配電處回覆中央社提問並表示，近年台北市各行政區低壓售電量整體也呈現成長趨勢，去年較111年成長約4%至10%，其中萬華區、中正區、大同區、松山區及北投區等行政區成長較為明顯，主要受商業活動增加、都市更新及住宅用電需求提升等因素帶動。

台電目前已針對雙北地區老舊線路提出更新規劃方案，預計至116年底前，更新約1萬2000具老舊配電變壓器和約80多公里的老舊地下電纜及架空線路，投入新台幣6億餘元，提升設備可靠度及供電能力。

在確保民生用電穩定供應的同時，如何有效修復並維護運轉多年的老舊電力設備，成為台電面臨的難題。台電配電處表示，雙北地下管線密集且多屬早期建設，施工須配合道路禁挖、捷運、人行道及其他公共工程，施工空間及工期均受限制，因此需透過跨機關協調整合施工時程，減少重複開挖及交通衝擊。

另外，雙北人口密集、商業活動頻繁，設備更新及線路改接常須配合計畫性停電，需兼顧住戶、商家及重要用戶需求；另因應負載成長，增設變電所、變壓器及配電設備也須與地方充分溝通。

對此，台電表示，將持續整合公共工程同步施工、彈性安排停電施工時間，並透過里長、民意代表、社區管委會及商圈等管道提前說明工程內容；對於新設電力設施，也加強公開說明、提供電磁場量測等科學資訊及推動景觀化設計，提高地方接受度。

台電 雙北

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