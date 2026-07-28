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農退儲金擴大適用 勞保國保務農者8月起可提繳

中央社／ 記者吳欣紜台北28日電

勞動部勞保局今天表示，農民退休儲金制度擴大適用對象，8月起勞保或國保務農者也可參與提繳，但如果連續6個月以上都有雇主提繳勞退，將自動停止提繳農退，提醒民眾留意。

勞動部勞工保險局農民保險組組長温秀珠今天在勞動部例會指出，農民退休儲金條例已修正公布，政府提繳負擔比例提高至6成，今年1月起適用，而8月起將擴大納入參加勞保、國保的實際從農者適用。

温秀珠表示，只要是未滿65歲、未曾領取相關社會保險老年給付、參加勞工保險或國民年金保險且無雇主依法為其提繳勞工退休金（勞退）的實際從事農業工作者，只要農業經營具備一定規模以上就可以參與農退提繳。

温秀珠舉例，所謂農業經營具備一定規模以上，依照農糧生產、畜牧及水產養殖業別有不同規定，若是種植水稻者，要求個人種植面積必須5公頃以上，才可以提繳農退。

温秀珠提醒，不論是以哪一種社會保險身分參加提繳，提繳後皆應持續維持該原有的社會保險資格，才能繼續參與農退儲金提繳。

此外，基於社會資源不重複配置原則，温秀珠說，如果勞保或國保務農者有因短期受僱而由雇主提繳勞工退休金，勞保局會自動排除提繳這段時間的農退，若雇主提繳勞退的時間長達6個月，則將「自動停止提繳」農退，提醒多加留意。

根據勞保局數據，目前提繳農退者有8.8萬人，以每個月申請提繳10%比例最多。

農民 勞動部 勞保

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