頒贈睦誼外交獎章 林佳龍感謝 AIT 副處長梁凱雯深化台美合作

外交部長林佳龍27日於外交部頒贈「睦誼外交獎章」予美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang），表彰她任內對深化台美關係的貢獻。林佳龍表示，在梁副處長任內，雙方建立深厚合作默契，無論是推動「台美教育倡議」、深化「全球合作暨訓練架構（GCTF）」夥伴關係，或協調跨部會合作，她始終積極投入、貢獻良多。

林佳龍表示，典禮現場除外交部同仁外，也有許多AIT夥伴專程出席，共同向即將離任的梁副處長表達感謝與祝福。他也笑稱，「這大概是我主持過最盛大的一場頒獎典禮。」足見梁副處長雖然在台灣服務僅一年，但對台美關係的貢獻深獲各界肯定。

林佳龍轉述，梁副處長在典禮中分享，一年前抵達台灣後，第一場的公開活動就是在外交部為「外交小尖兵」授旗；一年後，即將離任前，又回到同一個地方接受這份榮譽。這段特別的巧合，也讓這場頒獎典禮更具意義。

林佳龍指出，近期美國建國250週年「Freedom 250」全球點燈活動，包括台北101在內的多處地標共同響應，均展現台美共享民主、自由價值的堅實友誼，而這些成果背後，都有梁副處長默默付出的身影。

「期待台美珍貴的友誼，在更多人的共同努力下持續深化、歷久彌新。」林佳龍最後表示，梁副處長也再次表達對台灣的敬意，讚揚台灣是民主的燈塔，也是開放社會的典範，並鼓勵外交部與AIT年輕一代外交同仁持續攜手努力，讓台美夥伴關係不斷向前。