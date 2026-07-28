聽新聞
0:00 / 0:00

K型經濟 僅少數產業受惠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中央大學台經中心昨（27）日公布7月消費者信心指數（CCI）降至64.58點，持續落入悲觀區間。

學者認為，這反映出台灣處於K型經濟，經濟成長果實集中於少數產業，一般民眾對未來看法皆趨於保守。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，7月六項子指標全面回落，其中「未來半年投資股票時機」下挫1.82點來到28.08點，主因調查前一天，適逢台股大跌近3,000點，直接影響受訪者信心。

針對近期各大經濟智庫持續上調國內經濟成長率，但消費信心卻持續偏弱，吳大任分析，儘管台灣出口暢旺，但外銷高達74%集中在資通訊與電子零組件，受惠的半導體等科技業從業人員，僅占勞動市場不到一成，占就業人口大宗的服務業與傳統產業並未同享榮景。

此外，領不到平均薪資的比率高達69%，顯示高薪者所得持續攀升，低薪族群卻未改善，對經濟成長感到無感，甚至悲觀。

近期發生中聯油食安風暴，也恐衝擊消費信心。吳大任指出，知名連鎖通路與餐飲相繼捲入油品風波，民眾外食疑慮加深、不敢在外用餐，恐對未來餐飲及零售業造成較大衝擊，後續效應有待觀察。

吳大任 經濟成長

延伸閱讀

經濟走強、消費信心卻續跌 學者：K型經濟展現

7月消費者信心指數微降 吳大任：K型經濟影響民眾信心

中經院上修台灣經濟成長率至10.35％！網卻吵翻：為何多數人無感？

史上第二佳！6月景氣燈號連七紅 下半年審慎樂觀

相關新聞

最低工資漲定了 外界預期明年調幅5%起跳

勞動部將於9月審議明年最低工資，昨（27）日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資有一定共識，明年最低工資漲定了。

景氣熱絡連七月亮紅燈 國發會：經濟擴張力道穩健

國發會昨（27）日公布6月景氣對策信號，連七月亮出表彰景氣「熱絡」的紅燈，是史上第二長。綜合判斷分數則較5月增加2分至41分，國發會指出，當前經濟擴張力道穩健。

金管會拆四貸同堂炸彈 研議券商、銀行可資料互通

台股「四貸同堂」引發市場關切股市熱背後的財務槓桿過高風險。知情人士指出，金管會已邀集證交所、聯徵中心、銀行公會和券商公會開會，討論民眾在銀行和券商借貸資料的交換，目前可能在去識別化前提下，讓券商透過聯徵中心提供借款戶在銀行體系所有貸款總量資料，但不會揭露借款戶的往來銀行和在個別銀行的借款。另一方面，銀行也可取得證交所提供該客戶在券商體系所有不限用途款項借貸和融資券的總額，降低槓桿「跨業堆疊」的風險。

K型經濟 僅少數產業受惠

中央大學台經中心昨（27）日公布7月消費者信心指數（CCI）降至64.58點，持續落入悲觀區間。

明年最低工資可望調升 跨部會研議配套 助力中小企

明年最低工資可望調升，將是連11漲。外界擔憂，未來若調漲最低工資，恐對傳統產業與中小微企業造成衝擊。對此勞動部次長李健鴻表示，行政院已指示跨部會研議《中小微企業產業升級發展條例》，經濟部預計8月提報政院，對於協助中小企因應，配套都在研議中。

Ｋ型經濟現象 景氣熱絡、消費信心反降

國發會昨公布六月景氣對策信號，亮出「熱絡」紅燈，來到「連七紅」。不過，中央大學台灣經濟發展研究中心同日發布的七月消費者信心指數（ＣＣＩ），總指數卻下降至六十四點五八點。對於經濟數據佳，民眾消費信心跌的現象，台經中心執行長吳大任表示，經濟表現集中在少數產業，民眾對各項指標相對保守，正是Ｋ型經濟的展現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。