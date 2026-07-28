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K型經濟 僅少數產業受惠
中央大學台經中心昨（27）日公布7月消費者信心指數（CCI）降至64.58點，持續落入悲觀區間。
學者認為，這反映出台灣處於K型經濟，經濟成長果實集中於少數產業，一般民眾對未來看法皆趨於保守。
中央大學台經中心執行長吳大任表示，7月六項子指標全面回落，其中「未來半年投資股票時機」下挫1.82點來到28.08點，主因調查前一天，適逢台股大跌近3,000點，直接影響受訪者信心。
針對近期各大經濟智庫持續上調國內經濟成長率，但消費信心卻持續偏弱，吳大任分析，儘管台灣出口暢旺，但外銷高達74%集中在資通訊與電子零組件，受惠的半導體等科技業從業人員，僅占勞動市場不到一成，占就業人口大宗的服務業與傳統產業並未同享榮景。
此外，領不到平均薪資的比率高達69%，顯示高薪者所得持續攀升，低薪族群卻未改善，對經濟成長感到無感，甚至悲觀。
近期發生中聯油食安風暴，也恐衝擊消費信心。吳大任指出，知名連鎖通路與餐飲相繼捲入油品風波，民眾外食疑慮加深、不敢在外用餐，恐對未來餐飲及零售業造成較大衝擊，後續效應有待觀察。
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