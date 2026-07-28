K型經濟 僅少數產業受惠

台股「四貸同堂」引發市場關切股市熱背後的財務槓桿過高風險。知情人士指出，金管會已邀集證交所、聯徵中心、銀行公會和券商公會開會，討論民眾在銀行和券商借貸資料的交換，目前可能在去識別化前提下，讓券商透過聯徵中心提供借款戶在銀行體系所有貸款總量資料，但不會揭露借款戶的往來銀行和在個別銀行的借款。另一方面，銀行也可取得證交所提供該客戶在券商體系所有不限用途款項借貸和融資券的總額，降低槓桿「跨業堆疊」的風險。

2026-07-28 00:00