明年最低工資可望調升 跨部會研議配套 助力中小企

明年最低工資可望調升，將是連11漲。外界擔憂，未來若調漲最低工資，恐對傳統產業與中小微企業造成衝擊。對此勞動部次長李健鴻表示，行政院已指示跨部會研議《中小微企業產業升級發展條例》，經濟部預計8月提報政院，對於協助中小企因應，配套都在研議中。

勞動部昨日召開最低工資諮詢聯席會議，資方表態同意合理調整明年最低工資，但必須建立在足夠數據基礎上。

外界認為，最低工資調漲恐衝擊中小微企業經營成本，李健鴻坦言，台灣產業發展不均衡，為協助業者轉型並因應成本挑戰，今年5月初，行政院長卓榮泰會同勞動部、經濟部赴台中視察後，歷經兩個多月跨部會研商，卓揆已明確指示各部會共同研議提出中小微企業產業升級發展條例。

李健鴻提到，根據卓榮泰兩度對外的公開說法，該條例草案預計8月送行政院。不過，該條例主管機關為經濟部，具體何時提出草案，端視經濟部規劃時程而定。

針對部分中小微企業反映，最低工資調整可能帶來衝擊，未來政府是否將「中小微企業薪資補助」常態化？李健鴻說，針對中小微企業薪資調整，勞動部正積極與經濟部、國發會密集討論。