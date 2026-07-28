聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資漲定了 外界預期明年調幅5%起跳

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部將於9月審議明年最低工資，27日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。聯合報系資料照
勞動部將於9月審議明年最低工資，27日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。聯合報系資料照

勞動部將於9月審議明年最低工資，昨（27）日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資有一定共識，明年最低工資漲定了。

行政院長卓榮泰先前曾對外表示，明年最低工資月薪一定超過3萬元。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為29,500元，時薪也達196元。

主計總處5月時預測今年經濟成長率為9.64%，且還有可能再上修至10%以上，另外消費者物價指數（CPI）年增率預測為1.93%，兩項指標牽動明年最低工資調幅，外界預期，漲幅至少5%起跳。

勞動部昨日召開最低工資諮詢會，勞資雙方在審議會前先過招。李健鴻表示，會中並未觸及漲幅，包含「具體調幅」及「3萬元目標」並非昨日會議焦點，並未對此深入探討。

李健鴻表示，勞方委員在會中主要提出兩大訴求。首先，經濟成長果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連十年調漲，但勞方呼籲各界關注新鮮人起薪及部分工時、臨時工等非典型勞工所面臨的薪資困境。

資方委員表示，「支持合理、適度調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。資方在會中要求勞動部，除法定的勞動生產力指標外，能在9月審議會前補充更廣泛的「整體生產力變化」及「歷年薪資中位數變化」等數據。

此外資方委員也提及近期國際經貿趨勢。美國近日公布301調查結果，歐盟也祭出禁止強迫勞動相關規範。資方提醒，台灣身為出口導向經濟體，企業須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部會中報告「最低工資調整對勞動市場及經濟之影響研究」。針對2026年最低工資調漲3.18%，報告分析，此舉對提升「經常性平均薪資」有正面幫助；且在統計水準上，對於CPI年增率、失業率及領取時薪制青年勞工的薪資皆「沒有顯著負面影響」。

李健鴻表示，對這份研究結果，勞資多數委員皆表示肯定，不過部分學者委員建議，針對批發零售、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比率較高行業，應更深入解讀與著墨。

最低工資 勞動部 卓榮泰

延伸閱讀

最低工資9月審議前哨戰 勞資支持合理調薪、關注301強迫勞動

最低工資諮詢會…勞方籲經濟成長果實應共享 資方支持適度調整

解最低工資調漲衝擊 勞動部、經濟部「一招」助企業補薪

「移工零付費」最高19萬元全由雇主買單？勞動部回應了

相關新聞

最低工資漲定了 外界預期明年調幅5%起跳

勞動部將於9月審議明年最低工資，昨（27）日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資有一定共識，明年最低工資漲定了。

金管會拆四貸同堂炸彈 研議券商、銀行可資料互通

台股「四貸同堂」引發市場關切股市熱背後的財務槓桿過高風險。知情人士指出，金管會已邀集證交所、聯徵中心、銀行公會和券商公會開會，討論民眾在銀行和券商借貸資料的交換，目前可能在去識別化前提下，讓券商透過聯徵中心提供借款戶在銀行體系所有貸款總量資料，但不會揭露借款戶的往來銀行和在個別銀行的借款。另一方面，銀行也可取得證交所提供該客戶在券商體系所有不限用途款項借貸和融資券的總額，降低槓桿「跨業堆疊」的風險。

明年最低工資可望調升 跨部會研議配套 助力中小企

明年最低工資可望調升，將是連11漲。外界擔憂，未來若調漲最低工資，恐對傳統產業與中小微企業造成衝擊。對此勞動部次長李健鴻表示，行政院已指示跨部會研議《中小微企業產業升級發展條例》，經濟部預計8月提報政院，對於協助中小企因應，配套都在研議中。

Ｋ型經濟現象 景氣熱絡、消費信心反降

國發會昨公布六月景氣對策信號，亮出「熱絡」紅燈，來到「連七紅」。不過，中央大學台灣經濟發展研究中心同日發布的七月消費者信心指數（ＣＣＩ），總指數卻下降至六十四點五八點。對於經濟數據佳，民眾消費信心跌的現象，台經中心執行長吳大任表示，經濟表現集中在少數產業，民眾對各項指標相對保守，正是Ｋ型經濟的展現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。