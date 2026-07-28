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景氣熱絡連七月亮紅燈 國發會：經濟擴張力道穩健

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發會昨公布6月景氣對策信號，連七月亮出表彰景氣「熱絡」的紅燈，是史上第二長。（路透）
國發會昨公布6月景氣對策信號，連七月亮出表彰景氣「熱絡」的紅燈，是史上第二長。（路透）

國發會昨（27）日公布6月景氣對策信號，連七月亮出表彰景氣「熱絡」的紅燈，是史上第二長。綜合判斷分數則較5月增加2分至41分，國發會指出，當前經濟擴張力道穩健。

2021年10月曾經創下史上最長的「連九紅」，針對昨天的「連七紅」，國發會經濟發展處長陳美菊指出，最近各大預測機構普遍看好下半年經濟表現，即使去年基期偏高，下半年經濟成長率仍可達8%以上，相當不簡單。

她認為，下半年在高基期挑戰下，仍可審慎樂觀看待國內經濟表現。

觀察景氣燈號九項構成項目，6月共有兩項指標燈號向上提升。包括，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈紅燈，工業及服務業加班工時，亦由綠燈轉呈黃紅燈，兩項指標各挹注1分。

陳美菊說明，製造業銷售量指數變動率由上月的8.4%顯著擴大至14.9%，主要受惠於AI需求帶動電子零組件及相關產品出貨增溫，加上半導體設備需求增加，實質半導體進口值從2月至6月，已連四月月增，顯見廠商投資動能穩健成長。

工時方面，工業及服務業加班工時變動率由0.9%急升至4.5%。陳美菊分析，主因也在於AI需求強勁且應用加速，促使廠商積極擴充生產線；同時6月適逢畢業季及各項大型賽事舉辦，刺激零售與餐飲業營業額成長，進一步推升服務業加班工時上升。

其餘七項構成項目燈號皆維持不變。包括貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲業營業額等六項指標均續呈紅燈；製造業營業氣候測驗點則續呈綠燈。

陳美菊也提到，外銷訂單動向指數持續提升，市場對接單能見度看法樂觀。傳統產業方面，由於中國大陸對部分產品實施生產與出口限制，工具機產業已出現訂單回溫跡象，能見度可看至第3季甚至年底；加上美國總統川普新關稅效應帶動，台灣傳產競爭優勢提升，均有利於未來外銷接單持續成長。

製造業 半導體 國發會

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