Ｋ型經濟現象 景氣熱絡、消費信心反降

國發會昨公布六月景氣對策信號，亮出「熱絡」紅燈，來到「連七紅」。不過，中央大學台灣經濟發展研究中心同日發布的七月消費者信心指數（ＣＣＩ），總指數卻下降至六十四點五八點。對於經濟數據佳，民眾消費信心跌的現象，台經中心執行長吳大任表示，經濟表現集中在少數產業，民眾對各項指標相對保守，正是Ｋ型經濟的展現。

國發會指出，六月綜合判斷分數較五月增加兩分至四十一分，顯示當前經濟擴張力道穩健。國發會經濟發展處長陳美菊表示，最近各大預測機構普遍看好下半年經濟，即使去年基期偏高，下半年合計經濟成長率仍可達百分之八以上，相當不簡單，顯示下半年可望在高基期挑戰下，依舊審慎樂觀。

九項構成項目中，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈紅燈，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，兩者各挹注一分。陳美菊說，製造業銷售量受惠於ＡＩ需求帶動電子零組件及相關產品出貨增溫，加上半導體設備需求增加。工時方面，因ＡＩ需求強勁且應用加速，帶動晶片、伺服器及相關零組件需求，促使廠商積極擴充產線；加上六月畢業季、畢業典禮及大型賽事舉辦，刺激零售與餐飲業營業額成長，推升服務業加班工時上升。

至於台經中心發布的七月ＣＣＩ六十四點五八點，六項指標全數下降，下降最多是「未來半年投資股票時機」，降幅最少的是「未來半年物價水準」。吳大任指出，各項指標降幅很小，七月應與六月持平；至於投資台股降幅一點八二點相對顯著，主因調查時間為七月十八至廿二日，十七日台股下跌近三千點，後來指數回升，調查期間影響正負抵消後，民眾信心仍偏負面。

近期各大預測機構都看好今年經濟成長率破百分之十，民眾信心面卻偏弱，吳大任認為，台灣經濟成長主要靠ＡＩ支撐，但ＡＩ紅利僅局限於電子資通產業，傳統產業、服務業相對無感，如果台股表現強還可帶動消費信心，一旦台股受挫，信心就容易下跌。其次，受惠的半導體等科技業從業人員僅占勞動市場不到一成，領不到平均薪資比率達百分之六十九，正是Ｋ型經濟的展現，因此民眾對整體經濟無感，甚至悲觀。

吳大任也示警，雖然近期預測機構都大幅上修今年經濟成長率，但未考慮台灣半導體供應鏈大量赴美投資後，對民間投資產生的排擠效應，如果美國產能未來陸續開出，台灣還能維持現在的榮景嗎？

近期發生中聯油食安風暴，影響民眾外食信心，後續對零售及餐飲業影響值得注意。