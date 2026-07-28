金管會拆四貸同堂炸彈 研議券商、銀行可資料互通

台股「四貸同堂」引發市場關切股市熱背後的財務槓桿過高風險。知情人士指出，金管會已邀集證交所、聯徵中心、銀行公會和券商公會開會，討論民眾在銀行和券商借貸資料的交換，目前可能在去識別化前提下，讓券商透過聯徵中心提供借款戶在銀行體系所有貸款總量資料，但不會揭露借款戶的往來銀行和在個別銀行的借款。另一方面，銀行也可取得證交所提供該客戶在券商體系所有不限用途款項借貸和融資券的總額，降低槓桿「跨業堆疊」的風險。

在跨業別的借貸資訊交換機制建置完成前，金管會為解決不同的金融業資料無法互通的問題，知情人士指出，現階段最可能採行的措施，將是要求民眾若要向券商透過不限用途款項借貸等方式融資買股，必須出具在聯徵中心彙整的借貸紀錄，券商才能核准；至於是否進一步擴大到民眾在券商進行融資券業務，也必須出具聯徵中心的資料，則尚待金管會進一步討論。

此外，銀行未來承作信貸，金管會銀行局已更嚴格要求落實ＤＢＲ（個人月所得負債比）廿二倍的要求，因此銀行在申貸條件會更重視民眾的固定收入，尤其是月薪。

至於為何會出現金融業之間貸款資料整合的問題，消息人士說，券商並非聯徵中心的會員，無法取得聯徵中心的統計資料，且由聯徵提供給券商也有個資法的疑慮，因此金管會在進行跨局討論後，決定再追加新的風險控管條件，由民眾自行向聯徵中心申請個人在銀行體系借貸的資料，提供給券商作參考，才能放行。

台股昨天盤中最低下探四萬二九六九點，較六月廿三日盤中高點四萬八二一八點重挫逾五千點，波段跌幅逾一成。

券商主管指出，目前大盤融資維持率估約百分之一四○，仍高於百分之一三○的法定追繳門檻，尚未出現全面性追繳潮，但不少投資人已自主降槓桿。

大型券商透露，大盤維持率只是平均數，部分中小型股、高融資及前波熱門個股，自高點回落幅度已超過兩成，高點近場追高的投資人，「恐怕逼近斷頭」，與其再跌一根長黑後接到追繳電話，不少人選擇先賣掉部分持股、甚至直接結清部位，「現在就是看要賭反彈還是接追繳」。

此外，先前券商的資金水龍頭關閉效應逐步浮現。台股多頭期間，散戶可將上漲的股票或ＥＴＦ拿去質押，再把借來的資金投入市場，讓被稱為「第四法人」的散戶大軍不斷擴張火力；但在券商融通額度逼近上限後，陸續用提高利率、縮減金額、甚至暫停承作因應可能面臨的額度不足及風險。

券商主管表示，台股基本面未變，如果股價能盤堅整理，融資餘額也持續降低，資金還是可以重整旗鼓，這場去槓桿化的走勢，反而有機會解決台股這半年多來最難拆除的引信。