長鑫科技上市首日漲465% 登A股市值王

大陸ＤＲＡＭ龍頭長鑫存儲昨天以「長鑫科技」為名在上海科創板上市，盤中股價一度暴漲超過五倍，收盤上漲百分之四六五點八二，市值達到人民幣三點二八兆元（約新台幣十五點六五兆元），登頂Ａ股市值王。其市值也約達到競爭對手美光和ＳＫ海力士的一半。

長鑫科技是今年Ａ股最大ＩＰＯ，也被視為北京推動半導體自主的重點企業。昨開盤價人民幣四十九點五元，較發行價八點六六元大漲逾百分之四七○，市值衝上人民幣三點三一兆元，超越中國工商銀行，成為Ａ股總市值最高的上市公司。

盤中最高價開出人民幣五十五點○三元，最終收報四十九元，全天漲幅百分之四六五點八二，維持Ａ股新市值王地位，打破了長期以來銀行股壟斷Ａ股市值龍頭的局面；全天成交額達到人民幣一四一一點八七億元，亦創歷史新高。此外，成為科創板市值占比最大個股，比重達百分之十七點七，與中芯國際是科創板目前唯二的人民幣兆元級別的半導體企業。

全球ＤＲＡＭ市場長期由三星電子、ＳＫ海力士和美光主導，二○一六年成立的長鑫科技被視為大陸減少對外國記憶體供應商依賴的關鍵企業。據招股書，長鑫科技目前全球市占率約百分之七點七，排名第四，其高頻寬記憶記憶體（ＨＢＭ）仍落後於領先者。

受ＡＩ相關需求的推動，全球記憶體晶片市場自去年開始進入上升周期，長鑫科技的成長也隨之加速。